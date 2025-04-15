В УЄФА заборонили хвилину мовчання перед матчем Україна – Румунія у відборі Євро-2026

Матч Україна — Румунія. Фото: скриншот

В останньому шостому турі кваліфікації чемпіонату Європи-2026 з футзалу збірна України зіграла з Румунією. Синьо-жовті перемогли з рахунком 3:1.

Однак, матч зіпсувало рішення УЄФА, яке заборонило проводити хвилину мовчання перед грою. Про це повідомив коментатор матчу Сергій Лук’яненко.

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Збірна України хотіла перед грою з Румунією провести офіційну хвилину мовчання за загиблими від ракетного удару в Сумах, але отримала відмову.

Після відмови українці звернулися безпосередньо до румунів, з якими домовились зробити .

Замість провести хвилину мовчання перед грою домовилися зробити це безпосередньо під час матчу — після розіграшу м'яча суперником з центра поля.

Збірна України ще до матчу з Румунією гарантувала собі перше місце в групі та вийшла на Євро-2026. Попри виконане завдання, команда зібралася та перемогла румунів у вольовому стилі.

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