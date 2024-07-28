Украина — Аргентина на Олимпиаде-2024 — где и когда смотреть матч

Украина — Аргентина — где и когда смотреть матч Олимпиады-2024
В рамках группового этапа футбольного турнира на Олимпиаде-2024 сборная Украины сыграет с Аргентиной. Для команды Руслана Ротаня это будет мини финал.
Победа над "Альбиселесте" гарантирует сборной Украины выход в плей-офф ОИ-2024, сообщает портал Новини.LIVE.
Перед стартом третьего тура группового этапа Олимпийских Игр в квартете "В" сложилась непростая ситуация, когда все четыре команды набрали по три балла. Теперь Марокко сыграет с Ираком, а Украина — с Аргентиной. Победа и при определенном стечении обстоятельств даже ничья помогут "сине-желтым" выйти из группы.
Где и когда смотреть матч Украина — Аргентина
Украинские болельщики смогут посмотреть матч Олимпийских Игр в прямом эфире на телеканале "Суспільне", на сайте "Суспільне Спорт" или региональных телеканалах вещателя ("Суспільне Дніпро", "Суспільне Київ" и так далее). Поединок Украина — Аргентина будет транслироваться онлайн и бесплатно для зрителей, как и все другие матч национальной команды на турнире.
Аудио версия матча Олимпийских Игр будет доступна на "Радіо Промінь".
Поединок состоится во французском городе Лион на стадионе "Парк Олимпик". Начало матча запланировано на 18:00 по киевскому времени.
Ранее на турнире сборная Украины проиграла Ираку (1:2) и победила Марокко (2:1). Сборная Аргентины уступила марокканцам (1:2) и взяла верх над Ираком (3:1).
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