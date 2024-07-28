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Украина — Аргентина — где и когда смотреть матч Олимпиады-2024

28 июля 2024 22:32
Валерий Ковалевич - Редактор
Украина — Аргентина на Олимпиаде-2024 — где и когда смотреть матч
Олимпийская сборная Украины после победы над Марокко. Фото: instagram.com/uafukraine/
Валерий Ковалевич - Редактор

В рамках группового этапа футбольного турнира на Олимпиаде-2024 сборная Украины сыграет с Аргентиной. Для команды Руслана Ротаня это будет мини финал. 

Победа над "Альбиселесте" гарантирует сборной Украины выход в плей-офф ОИ-2024, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Перед стартом третьего тура группового этапа Олимпийских Игр в квартете "В" сложилась непростая ситуация, когда все четыре команды набрали по три балла. Теперь Марокко сыграет с Ираком, а Украина — с Аргентиной. Победа и при определенном стечении обстоятельств даже ничья помогут "сине-желтым" выйти из группы. 

Кирилл Фесюн
Батагов и Фесюн радуются победе. Фото: instagram.com/uafukraine/

Где и когда смотреть матч Украина — Аргентина 

Украинские болельщики смогут посмотреть матч Олимпийских Игр в прямом эфире на телеканале "Суспільне", на сайте "Суспільне Спорт" или региональных телеканалах вещателя ("Суспільне Дніпро", "Суспільне Київ" и так далее). Поединок Украина — Аргентина будет транслироваться онлайн и бесплатно для зрителей, как и все другие матч национальной команды на турнире. 

Аудио версия матча Олимпийских Игр будет доступна на "Радіо Промінь". 

Олимпийская сборная Аргентины
Олимпийская сборная Аргентины перед матчем с Ираком. Фото: instagram.com/thiago_almada23/

Поединок состоится во французском городе Лион на стадионе "Парк Олимпик". Начало матча запланировано на 18:00 по киевскому времени.

Ранее на турнире сборная Украины проиграла Ираку (1:2) и победила Марокко (2:1). Сборная Аргентины уступила марокканцам (1:2) и взяла верх над Ираком (3:1). 

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