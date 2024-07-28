Украина — Аргентина на Олимпиаде-2024 — где и когда смотреть матч

Олимпийская сборная Украины после победы над Марокко. Фото: instagram.com/uafukraine/

В рамках группового этапа футбольного турнира на Олимпиаде-2024 сборная Украины сыграет с Аргентиной. Для команды Руслана Ротаня это будет мини финал.

Победа над "Альбиселесте" гарантирует сборной Украины выход в плей-офф ОИ-2024, сообщает портал Новини.LIVE.

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Перед стартом третьего тура группового этапа Олимпийских Игр в квартете "В" сложилась непростая ситуация, когда все четыре команды набрали по три балла. Теперь Марокко сыграет с Ираком, а Украина — с Аргентиной. Победа и при определенном стечении обстоятельств даже ничья помогут "сине-желтым" выйти из группы.

Батагов и Фесюн радуются победе. Фото: instagram.com/uafukraine/

Где и когда смотреть матч Украина — Аргентина

Украинские болельщики смогут посмотреть матч Олимпийских Игр в прямом эфире на телеканале "Суспільне", на сайте "Суспільне Спорт" или региональных телеканалах вещателя ("Суспільне Дніпро", "Суспільне Київ" и так далее). Поединок Украина — Аргентина будет транслироваться онлайн и бесплатно для зрителей, как и все другие матч национальной команды на турнире.

Аудио версия матча Олимпийских Игр будет доступна на "Радіо Промінь".

Олимпийская сборная Аргентины перед матчем с Ираком. Фото: instagram.com/thiago_almada23/

Поединок состоится во французском городе Лион на стадионе "Парк Олимпик". Начало матча запланировано на 18:00 по киевскому времени.

Ранее на турнире сборная Украины проиграла Ираку (1:2) и победила Марокко (2:1). Сборная Аргентины уступила марокканцам (1:2) и взяла верх над Ираком (3:1).

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