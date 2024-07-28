Україна — Аргентина на Олімпіаді-2024 — де та коли дивитись матч

Олімпійська збірна України після перемоги над Марокко Фото: instagram.com/uafukraine/

У рамках групового етапу футбольного турніру на Олімпіаді-2024 збірна України зіграє з Аргентиною. Для команди Руслана Ротаня це буде міні фінал.

Перемога над "Альбіселесте" гарантує збірній України вихід у плей-офф ОІ-2024, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Перед стартом третього туру групового етапу Олімпійських Ігор у квартеті "В" склалася непроста ситуація, коли всі чотири команди набрали по три бали. Тепер Марокко зіграє з Іраком, а Україна — з Аргентиною. Перемога та за певного збігу обставин навіть нічия допоможуть "синьо-жовтим" вийти з групи.

Батагов та Фесюн радіють перемозі. Фото: instagram.com/uafukraine/

Де і коли дивитись матч Україна — Аргентина

Українські вболівальники зможуть переглянути матч Олімпійських Ігор у прямому ефірі на телеканалі "Суспільне", на сайті "Суспільне Спорт" або регіональних телеканалах мовника ("Суспільне Дніпро", "Суспільне Київ" тощо). Поєдинок Україна — Аргентина транслюватиметься онлайн та безкоштовно для глядачів, як і всі інші матчі національної команди на турнірі.

Аудіо версія матчу Олімпійських Ігор буде доступна на "Радіо Промінь".

Олімпійська збірна Аргентини перед матчем із Іраком. Фото: instagram.com/thiago_almada23/

Поєдинок відбудеться у французькому місті Ліон на стадіоні "Парк Олімпік". Початок матчу запланований на 18:00 за київським часом.

Раніше на турнірі збірна України програла Іраку (1:2) та перемогла Марокко (2:1). Збірна Аргентини поступилася марокканцям (1:2) і взяла гору над Іраком (3:1).

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