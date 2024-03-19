Украина — Босния и Герцеговина — анонс и прогноз матча отбора на Евро-2024

Тренировка сборной Украины. Фото: УАФ

Сборная Украины 21 марта сыграет против Боснии и Герцеговины. Матч состоится в городе Зеница на стадионе "Билино Поле".

Портал Новини.LIVE представляет матч команды Сергея Реброва.

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Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Тренировка сборной Украины. Фото: УАФ

Босния и Герцеговина — Украина

Сборная Украины в квалификации попала в самую сильную группу и до последнего тура имела шансы, чтобы выйти напрямую на ЧМ-2024. Однако после ничьи в игре с Италией команда получила шанс попасть на турнир лишь через плей-офф.

В полуфинале матчей на вылет Украина сыграет в гостях с Боснией и Герцеговиной, и в случае победы в финале ее будет ждать победитель матча Израиль — Исландия. Решающий матч плей-офф пройдет 26 марта.

Хозяева поля попали в матчи на вылет благодаря Лиге наций, где выиграли свой квартет. В отборе на ЧМ-2024 Босния и Герцеговина стала лишь пятой в группе команд-середняков. Тому же Люксембургу они уступили со счетом 0:5.

Подопечные Саво Милошевича в последних пяти матчах выиграли всего один и четыре проиграли. Команда выглядела разобранной и ее не вытягивали ветераны Эдин Джеко и Миралем Пьянич.

Тренировка сборной Украины. Фото: УАФ

В предстоящем матче у Боснии и Герцеговины не сыграют Адриан Леон Баришич. При этом остальные лидеры команды будут готовы и очень серьезно готовятся к матчу.

В сборной Украины больше кадровых потерь. Из-за травм на матч не поедут капитан команды и вице-капитан Андрей Ярмоленко и Тарас Степаненко. Также из-за проблем со здоровьем остался дома Александр Сваток. Виктор Цыганков уже в расположении сборной пытается выздороветь, чтобы сыграть с Боснией и Герцеговиной.

Предыдущие матчи

Команды ранее встречались в отборе на чемпионат мира. Оба матча были тяжелыми — в Киеве зафиксировали ничью 1:1, а в гостях Украина победила 2:0.

Ориентировочные составы

Босния: Пирич — Дедич, Гойкович, Колашинац, Хаджикадунич — Рахманович, Пьянич, Крунич, Цимирот, Хайрадинович — Джеко.

Украина: Трубин — Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Сидорчук — Зубков, Зинченко, Судаков, Мудрик — Яремчук.

Мнение букмекеров

Эксперты, работающие в сфере ставок считают фаворитом сборную Украины, коэффициент на победу которой — 2,09. На победу Боснии и Герцеговины — 3,85, а на ничью в основное время — 3,50.

Напомним, Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона — клуб принял решение по игроку.

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