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Україна — Боснія та Герцеговина — анонс і прогноз матчу відбору на Євро-2024

19 березня 2024 09:15
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Агабекян Карен
редактор
Україна — Боснія та Герцеговина — анонс і прогноз матчу відбору на Євро-2024
Тренування збірної України. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Збірна України 21 березня зіграє проти Боснії та Герцеговини. Матч відбудеться у місті Зениця на стадіоні "Біліно Поле".

Портал Новини.LIVE представляє матч команди Сергія Реброва.

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Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Збірна України з футболу
Тренування збірної України. Фото: УАФ

Боснія та Герцеговина

Збірна України у кваліфікації потрапила до найсильнішої групи та до останнього туру мала шанси вийти напряму на ЧС-2024. Однак після нічиєї у грі з Італією команда отримала шанс потрапити на турнір лише через плей-оф.

У півфіналі в матчах на виліт Україна зіграє в гостях з Боснією та Герцеговиною, і у разі перемоги у фіналі на неї чекатиме переможець матчу Ізраїль — Ісландія. Вирішальний матч плей-оф відбудеться 26 березня.

Господарі поля потрапили у матчі на виліт завдяки Лізі націй, де виграли свій квартет. У відборі на ЧЄ-2024 Боснія та Герцеговина стала лише п'ятою у групі команд-середняків. Тому ж Люксембургу вони поступилися з рахунком 0:5.

Підопічні Саво Мілошевича в останніх п'яти матчах виграли лише один і чотири програли. Команда виглядала розібраною і її не витягували ветерани Едін Джеко та Міралем П'янич.

Збірна України з футболу
Тренування збірної України. Фото: УАФ

У майбутньому матчі у Боснії та Герцеговини не зіграє Адріан Леон Баришич. При цьому решта лідерів команди буде готова і дуже серйозно готується до матчу.

У збірній України більше кадрових втрат. Через травми на матч не поїдуть капітан команди та віцекапітан Андрій Ярмоленко та Тарас Степаненко. Також через проблеми зі здоров'ям залишився вдома Олександр Сваток. Віктор Циганков уже в розташуванні збірної намагається одужати, щоб зіграти з Боснією та Герцеговиною.

Попередні матчі

Команди раніше зустрічалися у відборі на чемпіонат світу. Обидва матчі були важкими — у Києві зафіксували нічию 1:1, а в гостях Україна перемогла 2:0.

Орієнтовні склади

Боснія: Піріч — Дедич, Гойкович, Колашинац, Хаджикадунич — Рахманович, П'янич, Крунич, Цимирот, Хайрадинович — Джеко.

Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Сидорчук — Зубков, Зінченко, Судаков, Мудрик — Яремчук.

Думка букмекерів

Експерти, які працюють у сфері ставок, вважають фаворитом збірну України, коефіцієнт на перемогу якої — 2,09. На перемогу Боснії та Герцеговини — 3,85, а на нічию в основний час — 3,50.

Нагадаємо, Зінченко піде з "Арсенала" наприкінці сезону — клуб ухвалив рішення щодо гравця.

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футбол
Збірна України з футболу
Боснія і Герцеговина
Сергій Ребров
Євро-2024 по футболу

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