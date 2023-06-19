Украина Мальта — стартовые составы команд

Сборная Украины перед матчем. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

В рамках отбора на Евро-2024 сборная Украины принимает национальную команду Мальты. Формально это домашний матч для "сине-желтых", но он проходит в словацком городе Трнава.

Сергей Ребров и Микеле Марколини уже назвали стартовые составы своих команд, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Сборная Украины несколько дней назад победила Северную Македонию (3:2). До этого национальная команда уступила Англии (0:2). Мальта провела на один матч больше, но все три поединка проиграла.

Сергей Ребров во время матча. Скриншот YouTube

Команды Украины и Мальты лишь однажды встречались в своей истории. В 2017 году состоялся товарищеский матч, в котором подопечные Андрея Шевченко неожиданно уступили со счетом 0:1.

Стартовые составы команд

Украина: Трубин — Конопля, Кривцов, Забарный, Матвиенко — Степаненко, Малиновский — Ярмоленко, Цыганков, Судаков — Ванат.

Тренер: Сергей Реброва.

Мальта: Бонелло — З.Мускат, С.Борг, Й.Борг — Д.Мбонг, Янкам, Джуллаумьер, Теума, Каменцули — Джонс, Нвоко.

Тренер: Микеле Марколини.

Напомним, полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков заинтересовал топклуб: готовятся переговоры.

Жена Александра Усика показала идеальную фигуру в откровенном купальнике.

Голкипер Анатолий Трубин рассказал о конкуренции в сборной Украины.

Спортзал клуба мужа Анжелики Терлюги уничтожили в результате ракетных обстрелов в Одессе.