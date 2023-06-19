Украина Мальта: стартовые составы команд
В рамках отбора на Евро-2024 сборная Украины принимает национальную команду Мальты. Формально это домашний матч для "сине-желтых", но он проходит в словацком городе Трнава.
Сергей Ребров и Микеле Марколини уже назвали стартовые составы своих команд, сообщает портал Новини.LIVE.
Сборная Украины несколько дней назад победила Северную Македонию (3:2). До этого национальная команда уступила Англии (0:2). Мальта провела на один матч больше, но все три поединка проиграла.
Команды Украины и Мальты лишь однажды встречались в своей истории. В 2017 году состоялся товарищеский матч, в котором подопечные Андрея Шевченко неожиданно уступили со счетом 0:1.
Стартовые составы команд
Украина: Трубин — Конопля, Кривцов, Забарный, Матвиенко — Степаненко, Малиновский — Ярмоленко, Цыганков, Судаков — Ванат.
Тренер: Сергей Реброва.
Мальта: Бонелло — З.Мускат, С.Борг, Й.Борг — Д.Мбонг, Янкам, Джуллаумьер, Теума, Каменцули — Джонс, Нвоко.
Тренер: Микеле Марколини.
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