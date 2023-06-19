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Украина Мальта: стартовые составы команд

19 июня 2023 17:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Украина Мальта — стартовые составы команд
Сборная Украины перед матчем. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках отбора на Евро-2024 сборная Украины принимает национальную команду Мальты. Формально это домашний матч для "сине-желтых", но он проходит в словацком городе Трнава. 

Сергей Ребров и Микеле Марколини уже назвали стартовые составы своих команд, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Сборная Украины несколько дней назад победила Северную Македонию (3:2). До этого национальная команда уступила Англии (0:2). Мальта провела на один матч больше, но все три поединка проиграла. 

Сергей Ребров
Сергей Ребров во время матча. Скриншот YouTube

Команды Украины и Мальты лишь однажды встречались в своей истории. В 2017 году состоялся товарищеский матч, в котором подопечные Андрея Шевченко неожиданно уступили со счетом 0:1. 

Стартовые составы команд

Украина: Трубин — Конопля, Кривцов, Забарный, Матвиенко — Степаненко, Малиновский — Ярмоленко, Цыганков, Судаков — Ванат. 

Тренер: Сергей Реброва. 

Мальта: Бонелло — З.Мускат, С.Борг, Й.Борг — Д.Мбонг, Янкам, Джуллаумьер, Теума, Каменцули — Джонс, Нвоко. 

Тренер: Микеле Марколини. 

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