Україна Мальта: стартові склади команд
У рамках відбору на Євро-2024 збірна України приймає національну команду Мальти. Формально це домашній матч для "синьо-жовтих", але він проходить у словацькому місті Трнава.
Сергій Ребров та Мікеле Марколіні вже назвали стартові склади своїх команд, повідомляє портал Новини.LIVE.
Збірна України кілька днів тому перемогла Північну Македонію (3:2). До цього національна команда поступилася Англією (0:2). Мальта провела на один матч більше, але усі три поєдинки програла.
Команди України та Мальти лише одного разу зустрічалися у своїй історії. 2017 року відбувся товариський матч, у якому підопічні Андрія Шевченка несподівано поступилися з рахунком 0:1.
Стартові склади команд
Україна: Трубін — Конопля, Кривцов, Забарний, Матвієнко — Степаненко, Маліновський — Ярмоленко, Циганков, Судаков — Ванат.
Тренер: Сергій Реброва.
Мальта: Бонелло — З.Мускат, С.Борг, Й.Борг — Д.Мбонг, Янкам, Джуллаумьєр, Теума, Каменцулі — Джонс, Нвоко.
Тренер: Мікеле Марколіні.
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