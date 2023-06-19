Україна Мальта — стартові склади команд

Збірна України перед матчем Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

У рамках відбору на Євро-2024 збірна України приймає національну команду Мальти. Формально це домашній матч для "синьо-жовтих", але він проходить у словацькому місті Трнава.

Сергій Ребров та Мікеле Марколіні вже назвали стартові склади своїх команд, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Збірна України кілька днів тому перемогла Північну Македонію (3:2). До цього національна команда поступилася Англією (0:2). Мальта провела на один матч більше, але усі три поєдинки програла.

Сергій Ребров під час матчу. Скріншот YouTube

Команди України та Мальти лише одного разу зустрічалися у своїй історії. 2017 року відбувся товариський матч, у якому підопічні Андрія Шевченка несподівано поступилися з рахунком 0:1.

Стартові склади команд

Україна: Трубін — Конопля, Кривцов, Забарний, Матвієнко — Степаненко, Маліновський — Ярмоленко, Циганков, Судаков — Ванат.

Тренер: Сергій Реброва.

Мальта: Бонелло — З.Мускат, С.Борг, Й.Борг — Д.Мбонг, Янкам, Джуллаумьєр, Теума, Каменцулі — Джонс, Нвоко.

Тренер: Мікеле Марколіні.

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