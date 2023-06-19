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Украина — Мальта: Ванат не реализовал хорошие моменты, но "сломал" голкипера

19 июня 2023 20:16
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Агабекян Карен
редактор
Украина — Мальта: Ванат не реализовал хорошие моменты, но "сломал" голкипера
Владислав Ванат. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В эти минуты в Трнаве проходит матч группового этапа квалификации Чемпионата Европы-2024 между Украиной и Мальтой. На текущий момент счет 0:0.

Украинцы могли забить уже 3-4 мяча, но страдает реализация, сообщает портал Новини.LIVE.

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Ванат травмировал голкипера. Фото: скриншот

Тайм имени Ваната

Самым активным в составе сборной Украины в первом тайме был Владислав Ванат. Уже на 4-й минуте форвард после серии отскоков в штрафной Мальты подобрал мяч и пробил. На этот раз голкипер парировал мяч.

На 16-й минуте Цыганков прорвался по левому флангу и прострелил на ближнюю штангу, где Ванат из нескольких метров не попал в створ ворот.

На 40-й минуте произошел самый интересный момент матча. После прострела Цыганкова с левого фланга Ванат врезался в голкипера Мальты Генри Бонело. После этого столкновения у вратаря опухла рука и он был заменен на Метью Грека. Между прочим, за этот эпизод Владислав получил желтую карточку. Хотя, это скорее был несчастный случай, чем умышленная игра.

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