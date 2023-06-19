Україна — Мальта: Ванат не реалізував добрі моменти, але "зламав" голкіпера

Владислав Ванат. Фото: УАФ

У ці хвилини у Трнаві проходить матч групового етапу кваліфікації Чемпіонату Європи-2024 між Україною та Мальтою. На даний момент рахунок 0:0.

Українці могли забити вже 3-4 м'ячі, але страждає на реалізацію, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Ванат травмував голкіпера. Фото: скріншот

Тайм імені Ваната

Найактивнішим у складі збірної України у першому таймі був Владислав Ванат. Вже на 4-й хвилині форвард після серії відскоків у штрафному майданчику Мальти підібрав м'яч і пробив. На цей раз голкіпер парирував м'яч.

На 16-й хвилині Циганков прорвався лівим флангом і прострілив на ближню штангу, де Ванат з кількох метрів не влучив у ворота.

На 40-й хвилині відбувся найцікавіший момент матчу. Після прострілу Циганкова з лівого флангу Ванат врізався у голкіпера Мальти Генрі Бонело. Після цього зіткнення у воротаря опухла рука і його замінили на Метью Грека. До речі, за цей епізод Владислав отримав жовту картку. Хоча це скоріше був нещасний випадок, ніж навмисна гра.

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