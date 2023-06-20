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Украина — Мальта: видео лучших моментов тяжелой победы

20 июня 2023 10:18
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Агабекян Карен
редактор
Украина — Мальта: видео лучших моментов тяжелой победы
Ванат был одним из самых активных в первом тайме. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Трнаве в матче группового этапа квалификации Евро-2024 Украина сыграла с Мальтой. Команда Сергея Реброва оформила минимальную победу.

Единственный мяч в игре забил Виктор Цыганков, сообщает портал Новини.LIVE.

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Для сборной Украины это был третий матч группы. Ранее сине-желтые уступили Англии (0:2) и победили Северную Македонию (3:2).

Лучшие моменты матча

Отметим, что во время матча сборная Украины дважды била с пенальти. Сначала мяч попал в руку игроку Мальты Жану Боргу и арбитр назначил 11-метровый. К "точке" подошел Андрей Ярмоленко и пробил в перекладину.

Второй момент с пенальти случился на 69-й минуте. Жан Борг сфолил в своей штрафной на Ярмоленко и арбитр снова указал на 11 метров. На этот раз к точке подошел Цыганков, развевший мяч и голкипера по разным углам.

После матча Ребров рассказал, что в первом тайме Мальта сыграла очень интенсивно, из-за чего у Украины возникли проблемы. В перерыве было указано на ошибки, благодаря чему победили мальтийцев.

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