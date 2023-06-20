Україна — Мальта: відео кращих моментів важкої перемоги
У Трнаві у матчі групового етапу кваліфікації Євро-2024 Україна зіграла з Мальтою. Команда Сергія Реброва оформила мінімальну перемогу.
Єдиний м’яч у грі забив Віктор Циганков, повідомляє портал Новини.LIVE.
Для збірної України це був третиій матч у групі. Раніше синьо-жовті поступилися Англії (0:2) та перемогли Північну Македонію (3:2).
Кращі моменти матчу
Зазначимо, що під час матчу збірна України двічі била з пенальті. Спершу м’яч влучив у руку гравцю Мальти Жану Боргу й арбітр призначив 11-метровий. До "точки" підійшов Андрій Ярмоленко й пробив у перекладину.
Другий момент з пенальті стався на 69-й хвилині. Жан Борг сфолив у своїй штрафній на Ярмоленку й арбітр знову вказав на 11 метрів. Цього разу до точки підійшов Циганков, який розвів м’яч та голкіпера по різних кутах.
Після матчу Ребров розповів, що у першому таймі Мальта зіграла дуже інтенсивно, через що у України виникли проблеми. У перерві було вказано на помилки, завдяки чому й перемогли мальтійців.
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