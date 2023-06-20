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Україна — Мальта: відео кращих моментів важкої перемоги

20 червня 2023 10:18
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Агабекян Карен
редактор
Україна — Мальта: відео кращих моментів важкої перемоги
Ванат був одним з найактивніших у першому таймі. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Трнаві у матчі групового етапу кваліфікації Євро-2024 Україна зіграла з Мальтою. Команда Сергія Реброва оформила мінімальну перемогу.

Єдиний м’яч у грі забив Віктор Циганков, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Для збірної України це був третиій матч у групі. Раніше синьо-жовті поступилися Англії (0:2) та перемогли Північну Македонію (3:2).

Кращі моменти матчу

Зазначимо, що під час матчу збірна України двічі била з пенальті. Спершу м’яч влучив у руку гравцю Мальти Жану Боргу й арбітр призначив 11-метровий.  До "точки" підійшов Андрій Ярмоленко й пробив у перекладину.

Другий момент з пенальті стався на 69-й хвилині. Жан Борг сфолив у своїй штрафній на Ярмоленку й арбітр знову вказав на 11 метрів. Цього разу до точки підійшов Циганков, який розвів м’яч та голкіпера по різних кутах.

Після матчу Ребров розповів, що у першому таймі Мальта зіграла дуже інтенсивно, через що у України виникли проблеми. У перерві було вказано на помилки, завдяки чому й перемогли мальтійців.

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