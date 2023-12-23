Украина получила третьего игрока в НБА
Представительство Украины в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) увеличилось. Теперь в лиге будут играть три украинца.
"Нью-Йорк Никс" объявил о подписании контракта с Дмитрием Скапинцевым.
Welcome, Dmytro. pic.twitter.com/XxAXF6v1Tq— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) December 23, 2023
Украинец дождался своего шанса
Украинский центровой "Вестчестер Никс", который является фарм-клубом "Нью-Йорка", получил возможность подписать контракт из-за травм Митчелла Робинсона и Джерико Симса.
К тому же "Вестчестер Никс" выиграл Winter G-League Showcase, который в G-лиге является аналогом внутрисезонного турнира в НБА. Скапинцев в этих матчах хорошо себя проявил.
На текущий момент известно об двустороннем контракте Скапинцева.
Отметим, что ради подписания в свой ростер Скапинцева, у "Никс" отчислили Джейлена Мартина.
25-летний баскетболист в текущем сезоне в среднем набирал 5,9 очка, делал 4,3 подбора, 1,7 передачи, 1,2 блокшота и 0,5 перехвата за 18,6 минут на паркете.
Также в НБА из украинцев играют защитник "Бостона" Святослав Михайлюк и центровой "Сакраменто" Алексей Лень.
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