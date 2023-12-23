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Украина получила третьего игрока в НБА

23 декабря 2023 18:45
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Агабекян Карен
редактор
Украина получила третьего игрока в НБА
Дмитрий Скапинцев. Фото: twitter.com/nyknicks
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Представительство Украины в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) увеличилось. Теперь в лиге будут играть три украинца.

"Нью-Йорк Никс" объявил о подписании контракта с Дмитрием Скапинцевым.

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Украинский центровой "Вестчестер Никс", который является фарм-клубом "Нью-Йорка", получил возможность подписать контракт из-за травм Митчелла Робинсона и Джерико Симса.

К тому же "Вестчестер Никс" выиграл Winter G-League Showcase, который в G-лиге является аналогом внутрисезонного турнира в НБА. Скапинцев в этих матчах хорошо себя проявил.

На текущий момент известно об двустороннем контракте Скапинцева.

Отметим, что ради подписания в свой ростер Скапинцева, у "Никс" отчислили Джейлена Мартина.

25-летний баскетболист в текущем сезоне в среднем набирал 5,9 очка, делал 4,3 подбора, 1,7 передачи, 1,2 блокшота и 0,5 перехвата за 18,6 минут на паркете.

Также в НБА из украинцев играют защитник "Бостона" Святослав Михайлюк и центровой "Сакраменто" Алексей Лень.

Напомним, Зинченко выбирает между двумя клубами — когда будет трансфер.

"Динамо" готовится к продаже трех лидеров в следующем году.

"Манчестер Сити" впервые в истории стал чемпионом мира.

"Шахтер" продаст игрока сборной Украины в клуб УПЛ.

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