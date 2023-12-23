Україна отримала третього гравця в НБА

Дмитро Скапінцев. Фото: twitter.com/nyknicks

Представництво України у Національній баскетбольній асоціації (НБА) побільшало. Тепер у лізі гратимуть троє українців.

"Нью-Йорк Нікс" оголосив про підписання контракту із Дмитром Скапінцевим.

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Український центровий "Вестчестер Нікс", який є фарм-клубом "Нью-Йорка", отримав можливість підписати контракт через травми Мітчелла Робінсона та Джеріко Сімса.

До того ж "Вестчестер Нікс" виграв Winter G-League Showcase, який у G-лізі є аналогом внутрішньосезонного турніру у НБА. Скапінців у цих матчах добре себе показав.

На цю мить відомо про двосторонній контракт Скапінцева.

Зазначимо, що заради підписання у свій ростер Скапінцева, у "Нікс" відрахували Джейлена Мартіна.

25-річний баскетболіст у поточному сезоні в середньому набирав 5,9 очка, робив 4,3 підбирання, 1,7 передачі, 1,2 блокшоти та 0,5 перехоплення за 18,6 хвилин на паркеті.

Також у НБА з українців грають захисник "Бостона" Святослав Михайлюк та центровий "Сакраменто" Олексій Лень.

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