Україна отримала третього гравця в НБА
Представництво України у Національній баскетбольній асоціації (НБА) побільшало. Тепер у лізі гратимуть троє українців.
"Нью-Йорк Нікс" оголосив про підписання контракту із Дмитром Скапінцевим.
Welcome, Dmytro. pic.twitter.com/XxAXF6v1Tq— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) December 23, 2023
Українець дочекався свого шансу
Український центровий "Вестчестер Нікс", який є фарм-клубом "Нью-Йорка", отримав можливість підписати контракт через травми Мітчелла Робінсона та Джеріко Сімса.
До того ж "Вестчестер Нікс" виграв Winter G-League Showcase, який у G-лізі є аналогом внутрішньосезонного турніру у НБА. Скапінців у цих матчах добре себе показав.
На цю мить відомо про двосторонній контракт Скапінцева.
Зазначимо, що заради підписання у свій ростер Скапінцева, у "Нікс" відрахували Джейлена Мартіна.
25-річний баскетболіст у поточному сезоні в середньому набирав 5,9 очка, робив 4,3 підбирання, 1,7 передачі, 1,2 блокшоти та 0,5 перехоплення за 18,6 хвилин на паркеті.
Також у НБА з українців грають захисник "Бостона" Святослав Михайлюк та центровий "Сакраменто" Олексій Лень.
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