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Украинский игрок НБА Лень получил неутешительный вердикт от врачей

18 ноября 2023 15:30
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Агабекян Карен
редактор
Украинский игрок НБА Лень получил неутешительный вердикт от врачей
Алексей Лень. Фото: "Сакраменто"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский центровой "Сакраменто Кингс" Алексей Лень получил травму в матче регулярного чемпионата НБА. Случилось это 13 ноября в игре против "Кливленд Кавальерс".

Спустя четыре дня украинец прошел полное медобследование и узнал неутешительный прогноз врачей, о котором клуб сообщил в пресс-релизе.

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В матче против "Кавальерс" игрок соперника потерял равновесие и врезался в ногу украинца. Алексей затем уже не мог продолжить игру и покинул площадку.

Лень остался вне игры

В официальном сообщении "Сакраменто" сообщило, что Лень пропустит от 6 до 8 недель. Точный диагноз украинца звучит как стабильное и высокое растяжение связок голеностопного сустава на правой ноге.

"Алекс Лень продолжает процесс реабилитации после травмы правой лодыжки, которую он получил во время игры "Кингз" против "Кавальерс" 13 ноября.

Дополнительное тестирование и дальнейшее обследование подтвердили, что Лень будет отстранен от игры примерно на шесть-восемь недель из-за умеренного, но стабильного высокого растяжения связок голеностопного сустава.

Обновления о его прогрессе будут предоставляться по мере необходимости", — говорится в заявлении "Кингс".

Для 30-летнего Леня эта травма случилась после того, как как выиграл конкуренцию как резервного центрового у Джавейла Макги. После возвращения Алексею придется заново отвоевывать свои минуты на площадке.

В нынешнем сезоне Лень в шести матчах в среднем набирал по 2,5 очка, делал 2,7 подбора и 0,8 блок-шотов за 6,8 минут на площадке. Показатели не впечатляют только потому, что он начинал сезон как третий центровой в команде, но в последних матчах ему было оказано больше доверия.

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