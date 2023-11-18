Український гравець НБА Лень отримав невтішний вердикт від лікарів

Олексій Лень. Фото: "Сакраменто"

Український центровий "Сакраменто Кінгс" Олексій Лень отримав травму у матчі регулярного чемпіонату НБА. Сталося це 13 листопада у грі проти "Клівленд Кавальєрс".

Через чотири дні українець пройшов повне медобстеження і дізнався невтішний прогноз лікарів, про який клуб повідомив у пресрелізі.

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У матчі проти "Кавальєрс" гравець суперника втратив рівновагу та врізався в ногу українця. Олексій потім уже не міг продовжити гру та залишив майданчик.

Виглядає в колізі з центром King Alex Len і Caris LeVert. Len will not return after turning his right ankle. pic.twitter.com/JjaAi2R1Gs — Sean Cunningham (@SeanCunningham) November 14, 2023

Лень залишився поза грою

В офіційному повідомленні "Сакраменто" повідомило, що Лень пропустить від 6 до 8 тижнів. Точний діагноз українця звучить як стабільне та високе розтягнення зв'язок гомілковостопного суглоба на правій нозі.

"Алекс Лень продовжує процес реабілітації після травми правої кісточки, яку він отримав під час гри "Кінгз" проти "Кавальєрс" 13 листопада.

Додаткове тестування та подальше обстеження підтвердили, що Лень буде відсторонений від гри приблизно на шість-вісім тижнів через помірне, але стабільне високе розтягнення зв'язок гомілковостопного суглоба.

Оновлення про його прогрес надаватимуться в міру необхідності", — йдеться в заяві "Кінгс".

Для 30-річного Леня ця травма сталася після того, коли він виграв конкуренцію як резервного центрового у Джавейла Макгі. Після повернення Олексію доведеться знову відвойовувати свої хвилини на майданчику.

У нинішньому сезоні Лень у шести матчах у середньому набирав по 2,5 очка, робив 2,7 підбирання та 0,8 блокшотів за 6,8 хвилин на майданчику. Показники не вражають лише тому, що він розпочинав сезон як третій центровий у команді, але в останніх матчах йому було більше довіри.

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