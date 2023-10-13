Украина — Северная Македония: скандальный судья назначен на матч отбора на Евро-2024

Славко Винчич. Фото: Twitter/MacedonianFoot_

Главным рефери матча 7-го тура отборочного этапа на Чемпионат Европы по футболу 2024 года между сборными Украины и Северной Македонией назначили скандального судью из Словении. Славко Винчич в среднем показывает более 4 желтых карт в каждом матче, но интересно не только это.

Статистка арбитра и его работа на матчах украинских команд и другие скандалы в материале Новини.LIVE.

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Однажды словенского арбитра арестовали в боснийском городе Биелин. Местные СМИ написали, что судья был задержан в борделе в рамках полицейской операции по предотвращению проституции и распространению наркотиков.

Сообщалось, что на момент задержания Винчич имел при себе незарегистрированное огнестрельное оружие и наркотическое вещество — кокаин.

"Я оказался в коттедже случайно. У меня свой бизнес, по вопросам которого я посещал Боснию и принял приглашение на ужин. Это была моя самая большая ошибка в жизни, о чем я сожалею. Я не имею никакого отношения к этим людям, как и мои деловые партнеры. Нам отвезли в полицию и допросили в качестве свидетелей. Когда стало ясно, что мы не знаем этих людей, нам разрешили уехать", — объяснял потом арбитр.

Ассоциация футбольных арбитров Словении поддержала Винчича и вернулся впоследствии к работе.

43-летний арбитр отработал в 72 матчах и сделал 301 предупреждение. Это в среднем 4,18 в каждой игре. Показатель фолов — 26 в среднем на матч. Всего 7 красных карточек и 13 матчей с пенальти (18%).

Матчи с украинскими командами

С украинскими командами пересекался 7 раз:

08.05.2013 Украина-U17 — Италия-U17 1-2

19.02.2015 "Генгам" — "Динамо" 2-1

23.02.2017 "Шахтер" — "Сельта" 0-2

07.03.2019 "Челси" — "Динамо" 3-0

26.11.2019 "Манчестер Сити" — "Шахтер" 1-1

09.12.2020 "Интер" — "Шахтер" 0-0

04.09.2021 Украина — Франция 1-1

Ассистентами арбитра будут Томаш Кланчик и Андраж Ковачич тоже из Словении. Четвертый рефери — Давид Шамаич. Арбитр VAR — Нейц Кайтазович.

Национальная команда Украины под руководством Сергея Реброва 14 октября примет сборную Северной Македонии. Начало игры — в 16:00 по Киеву. Встреча состоится в чешской Праге на стадионе "Epet Arena".

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