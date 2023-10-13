Україна — Північна Македонія: скандальний суддя призначений на матч відбору на Євро-2024

Славко Вінчіч. Фото: Twitter/MacedonianFoot_

Головним рефері матчу 7-го туру відбіркового етапу на Чемпіонат Європи з футболу 2024 між збірними України та Північною Македонією призначили скандального суддю зі Словенії. Славко Вінчич у середньому показує понад 4 жовтих картки в кожному матчі, але цікаво не тільки це.

Статистка арбітра та його робота на матчах українських команд, а також інші скандали в матеріалі Новини.LIVE.

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Якось раз словенського арбітра заарештували в боснійському місті Бієлін. Місцеві ЗМІ написали, що суддя був затриманий у борделі в рамках поліцейської операції щодо запобігання проституції та розповсюдженню наркотиків.

Повідомлялось, що на момент затримання Вінчич мав при собі незареєстровану вогнепальну зброю та наркотичну речовину — кокаїн.

"Я опинився в котеджі випадково. У мене свій бізнес, з питань якого я відвідував Боснію і прийняв запрошення на вечерю. Це була моя найбільша помилка в житті, про що я жалкую. Я не маю жодного відношення до цих людей, як і мої ділові партнери. Нам відвезли в поліцію і допитали як свідків. Коли стало зрозуміло, що ми не знаємо цих людей, нам дозволили виїхати", — пояснював потім арбітр.

Асоціація футбольних арбітрів Словенії підтримала Вінчича, тож він повернувся згодом до роботи.

43-річний арбітр відпрацював у 72 матчах та зробив 301 попередження. Це в середньому 4,18 в кожній грі. Показник фолів — 26 в середньому на матч. Усього 7 червоних карток та 13 матчів з пенальті (18%).

Матчі з українськими командами

З українськими командами перетинався 7 разів:

08.05.2013 Україна-U17 — Італія-U17 1-2

19.02.2015 "Генгам" — "Динамо" 2-1

23.02.2017 "Шахтар" — "Сельта" 0-2

07.03.2019 "Челсі" — "Динамо" 3-0

26.11.2019 "Манчестер Сіті" — "Шахтар" 1-1

09.12.2020 "Інтер" — "Шахтар" 0-0

04.09.2021 Україна — Франція 1-1

Асистентами арбітра будуть Томаш Кланчік та Андраж Ковачич теж зі Словенії. Четвертий рефері — Давид Шамаїч. Арбітр VAR — Нейц Кайтазович.

Національна команда України під керівництвом Сергія Реброва 14 жовтня ухвалить збірну Північної Македонії. Початок гри — о 16:00 за Києвом. Зустріч відбудеться у чеській Празі на стадіоні "Еpet Arena".

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