Украина финишировала в ТОП-6 женской эстафеты на Кубке мира по биатлону

Украина показала лучший результат сезона на КМ по биатлону
В итальянском Антхольце завершается очередной этап Кубка мира по биатлону. Сегодня там была проведена женская эстафета.
Сборная Украины заняла шестое место в женской эстафете в итальянском Антхольце, сообщает портал Новини.LIVE.
Украинки до последнего претендовали на более высокое место. Но на последних метрах Кристина Дмитренко не смогла навязать борьбу соперницам.
Как прошла женская эстафета в Антхольце
В гонке приняли участие 20 сборных. Украина с самого начала была в группе лидеров, однако, как это очень часто бывает, имела проблемы со скоростью.
Сборная Украины выставила на эстафету такой состав: Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко.
На последнем этапе у Украины были шансы зацепиться за четвертое место, однако Кристина Дмитренко на финише проиграла борьбу соперницам.
Тем не менее шестое место — это лучший результат сборной Украины в нынешнем сезоне.
Победу в женской эстафете одержала Швеция, второе место заняла сборная Норвегии, на третьем оказалась Франция.
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