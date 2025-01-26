Украина финишировала в ТОП-6 женской эстафеты на Кубке мира по биатлону

Украинская биатлонистка Юлия Джима. Фото: instagram.com/marco.golfing

В итальянском Антхольце завершается очередной этап Кубка мира по биатлону. Сегодня там была проведена женская эстафета.

Сборная Украины заняла шестое место в женской эстафете в итальянском Антхольце, сообщает портал Новини.LIVE.

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Результаты женской эстафеты в Антхольце. Фото: скриншот с сайта biathlon.com.ua .

Как прошла женская эстафета в Антхольце

В гонке приняли участие 20 сборных. Украина с самого начала была в группе лидеров, однако, как это очень часто бывает, имела проблемы со скоростью.

Сборная Украины выставила на эстафету такой состав: Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко.

На последнем этапе у Украины были шансы зацепиться за четвертое место, однако Кристина Дмитренко на финише проиграла борьбу соперницам.

Тем не менее шестое место — это лучший результат сборной Украины в нынешнем сезоне.

Победу в женской эстафете одержала Швеция, второе место заняла сборная Норвегии, на третьем оказалась Франция.

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