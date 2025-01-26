Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Україна показала найкращий результат сезону на КС з біатлону arrow

Україна показала найкращий результат сезону на КС з біатлону

26 січня 2025 14:55
Олександр Ільющенков - Редактор
Україна фінішувала у ТОП-6 жіночої естафети на Кубку світу з біатлону
Українська біатлоністка Юлія Джима. Фото: instagram.com/marco.golfing
Олександр Ільющенков - Редактор

В італійському Антгольці завершується черговий етап Кубку світу з біатлону. Сьогодні там була проведена жіноча естафета.

Збірна України посіла шосте місце в жіночій естафеті в італійському Антгольці, повідомляє портал Новини.LIVE. 

Читайте також:

Українки до останнього претендували на більш високе місце. Але на останніх метрах Христина Дмитренко не змогла нав'язати боротьбу суперницям. 

Результати жіночої естафети з біатлону
Результати жіночої естафети в Антгольці. Фото: скриншот biathlon.com.ua

Як пройшла жіноча естафета в Антгольці 

В гонці взяли участь 20 збірних. Україна з самого початку була у групі лідерів, проте, як це дуже часто буває, мала проблеми зі швидкістю. 

Збірна України виставила на естафету такий склад: Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Христина Дмитренко. 

На останньому етапі в України були шанси зачепитись за четверте місце, проте Христина Дмитренко на фініші програла боротьбу суперницям. 

Тим не менш шосте місце — це найкращий результат збірної України в нинішньому сезоні. 

Перемогу у жіночій естафеті здобула Швеція, друге місце посіла збірна Норвегії, на третьому опинилася Франція. 

Нагадаємо, гравець "Барселони" Рафінья може піти з клубу через погрози. 

Зарплата Андрія Шевченка в УАФ перевищує зарплату Дональда Трампа на посту президента США. 

Подружжя Усиків займається благодійністю, Катерина Усик показала нові фото.

Японський спортсмен встановив феноменальний рекорд зі стрибків з трампліну.

спорт Біатлон Збірна України з біатлону Кубок світу з біатлону Антгольц (біатлон)

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:15 Українці у США — як не стати депортованими у 2025 році

15:12 Офіс USAID тимчасово призупинила всі проєкти в Україні

15:10 Якщо хочете викупити орендоване житло — податкова розкрила нюанси

15:01 Причини болю в ногах — в яких випадках краще звернутися до лікаря

14:58 Смартфони з OLX — які моделі найкраще розглянути у 2025 році

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:47 Винороби та медовари Одещини можуть отримати грант — умови

14:43 Якось непристойно — Лукашенко заявив, що не хотів йти на вибори

14:27 Повалені буревієм дерева — чи можна рубати на дрова у 2025 році

14:21 Кім зізнався, що обіцянка журналісту коштувала йому мільйонів

14:16 У Запоріжжі знайшли тіло чоловіка після обстрілу 18 січня

15:15 Українці у США — як не стати депортованими у 2025 році

15:12 Офіс USAID тимчасово призупинила всі проєкти в Україні

15:10 Якщо хочете викупити орендоване житло — податкова розкрила нюанси

15:01 Причини болю в ногах — в яких випадках краще звернутися до лікаря

14:58 Смартфони з OLX — які моделі найкраще розглянути у 2025 році

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:47 Винороби та медовари Одещини можуть отримати грант — умови

14:43 Якось непристойно — Лукашенко заявив, що не хотів йти на вибори

14:27 Повалені буревієм дерева — чи можна рубати на дрова у 2025 році

14:21 Кім зізнався, що обіцянка журналісту коштувала йому мільйонів

14:16 У Запоріжжі знайшли тіло чоловіка після обстрілу 18 січня

06:40 Нові ціни на золото — ломбарди підняли тарифи

25 січня 2025

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

Text

22:30 Трамп вийшов із заявою у Лас-Вегасі — ефір Новини.LIVE

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати