Україна фінішувала у ТОП-6 жіночої естафети на Кубку світу з біатлону

Україна показала найкращий результат сезону на КС з біатлону
В італійському Антгольці завершується черговий етап Кубку світу з біатлону. Сьогодні там була проведена жіноча естафета.
Збірна України посіла шосте місце в жіночій естафеті в італійському Антгольці, повідомляє портал Новини.LIVE.
Українки до останнього претендували на більш високе місце. Але на останніх метрах Христина Дмитренко не змогла нав'язати боротьбу суперницям.
Як пройшла жіноча естафета в Антгольці
В гонці взяли участь 20 збірних. Україна з самого початку була у групі лідерів, проте, як це дуже часто буває, мала проблеми зі швидкістю.
Збірна України виставила на естафету такий склад: Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Христина Дмитренко.
На останньому етапі в України були шанси зачепитись за четверте місце, проте Христина Дмитренко на фініші програла боротьбу суперницям.
Тим не менш шосте місце — це найкращий результат збірної України в нинішньому сезоні.
Перемогу у жіночій естафеті здобула Швеція, друге місце посіла збірна Норвегії, на третьому опинилася Франція.
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