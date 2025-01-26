Україна фінішувала у ТОП-6 жіночої естафети на Кубку світу з біатлону

Українська біатлоністка Юлія Джима. Фото: instagram.com/marco.golfing

В італійському Антгольці завершується черговий етап Кубку світу з біатлону. Сьогодні там була проведена жіноча естафета.

Збірна України посіла шосте місце в жіночій естафеті в італійському Антгольці, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Українки до останнього претендували на більш високе місце. Але на останніх метрах Христина Дмитренко не змогла нав'язати боротьбу суперницям.

Результати жіночої естафети в Антгольці. Фото: скриншот biathlon.com.ua

Як пройшла жіноча естафета в Антгольці

В гонці взяли участь 20 збірних. Україна з самого початку була у групі лідерів, проте, як це дуже часто буває, мала проблеми зі швидкістю.

Збірна України виставила на естафету такий склад: Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Христина Дмитренко.

На останньому етапі в України були шанси зачепитись за четверте місце, проте Христина Дмитренко на фініші програла боротьбу суперницям.

Тим не менш шосте місце — це найкращий результат збірної України в нинішньому сезоні.

Перемогу у жіночій естафеті здобула Швеція, друге місце посіла збірна Норвегії, на третьому опинилася Франція.

Нагадаємо, гравець "Барселони" Рафінья може піти з клубу через погрози.

Зарплата Андрія Шевченка в УАФ перевищує зарплату Дональда Трампа на посту президента США.

Подружжя Усиків займається благодійністю, Катерина Усик показала нові фото.

Японський спортсмен встановив феноменальний рекорд зі стрибків з трампліну.