Украинцы 6 августа смогли пройти в финал в гребле на байдарках и каноэ, а вот в легкой атлетике потерпели поражение

Олег Кухарик и Игорь Трунов в каноэ. Фото: Reuters

Завершился одиннадцатый день Олимпиады-2024 в Париже, где Украину представляли одиннадцать спортсменов. Сегодня был квалификационный день, поэтому соревнования шли за право их завоевать в ближайшие дни в том или ином виде спорта.

О спортивных результатах сегодняшнего дня сообщает НОК Украины.

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Хорошие новости принесли Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов и Иван Семыкин. Команда по гребле на байдарках и каноэ смогла пройти в полуфинал, который состоится 8 августа.

Их коллеги-девушки на каноэ-двойках финишировали вторыми с результатом 1:55.88 минут и таким образом тоже попали в полуфинал, который состоится 9 августа.

Соревнующаяся в скалолазании Евгения Казбекова пока заняла 14 место, а для того, чтобы пройти в полуфинал у нее еще будет возможность попасть к лучшим восьми участницам.

А вот следующие наши украинские спортсменки и спортсмены уже не смогут рассчитывать на медали. Хотя в борьбе не все потеряно. Оксана Ливач в вольной борьбе хоть и победила представительницу Узбекистана, но не смогла противостоять Винеш Пхегот из Индии. Теперь она будет выступать в утешительных столкновениях 7 августа и, возможно, получит "бронзу".

В легкой атлетике, а именно в метании копья Артур Фельфнер не смог пройти в финал, бросив копье на 81,84 метра.

Анна Рыжикова в гонке на 400 м не прошла в финал, завершив свой забег седьмой с результатом 55,65 секунды.

В настоящее время Украина занимает 18 место в медальном зачете. В первой тройке – США, Китай и Австралия.

Медали Украины на Олимпиаде-2024

Общий медальный зачет

"Золото" сегодня получила сборная Нидерландов по велотреку. В греко-римской борьбе среди мужчин в весовой категории до 130 кг высшую награду пятый раз подряд взял 41-летний кубинский борец Михаин Лопес.

Ариса Трю — одна из самых молодых участниц Олимпиады-2024 из Австралии — стала олимпийской чемпионкой в скейтбординге, сборная Китая взяла и "золото" и "серебро" в прыжках с 10-метровой башни у женщин.

Полная информация о медальном зачете и рейтинге сборных доступна на официальном сайте Олимпиады-2024.

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