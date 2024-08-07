Українці 6 серпня змогли пройти до фіналу у веслуванні на байдарках та каное, а ось у легкій атлетиці зазнали поразки

Олег Кухарик та Ігор Трунов на каное. Фото: Reuters

Завершився одинадцятий день Олімпіади-2024 у Парижі, на якому Україну представляли одинадцять спортсменів. Сьогодні був кваліфікаційний день, тому змагання точились за право їх вибороти найближчими днями в тому чи іншому виді спорту.

Про спортивні результати сьогоднішнього дня повідомляє НОК України.

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Гарні новини принесли Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін. Команда з веслування на байдарках і каное спромоглась пройти до півфіналу, що відбудеться 8 серпня.

Їх колежанки-дівчата на каное-двійках фінішували другими з результатом 1:55.88 хвилин і таким чином теж потрапили до півфіналу, що відбудеться 9 серпня.

Євгенія Казбекова, що змагається у скелелазінні, поки що посіла 14 місце, а для того, щоб пройти до півфіналу у неї ще буде можливість потрапити до кращих восьми учасниць.

А ось наступні наші українські спортсменки та спортсмени вже не зможуть розраховувати на медалі. Хоча у боротьбі не все втрачено. Оксана Лівач у вільній боротьбі хоч і перемогла представницю Узбекистану, але не змогла протистояти Вінеш Пхегот з Індії. Отже, тепер вона виступатиме у втішних сутичках 7 серпня і, можливо, отримає "бронзу".

У легкій атлетиці, а саме у метанні списа Артур Фельфнер не зміг пройти у фінал, кинувши спис на 81,84 метра.

Анна Рижикова в перегонах на 400 м не пройшла до фіналу, завершивши свій забіг сьомою з результатом 55,65 секунди.

На цей момент Україна посідає 18 місце у медальному заліку. У першій трійці США, Китай та Австралія.

Медалі України на Олімпіаді-2024

Загальний медальний залік

"Золото" сьогодні отримала збірна Нідерландів з велотреку. У греко-римській боротьбі серед чоловіків у ваговій категорії до 130 кг найвищу нагороду п'ятий раз поспіль взяв 41-річний кубинський борець Михаїн Лопес.

Аріса Трю — одна з наймолодших учасниць Олімпіади-2024 з Австралії — стала олімпійською чемпіонкою у скейтбордингу, збірна Китаю взяла і "золото" і "срібло" у стрибках з 10-метрової вежі у жінок.

Повна інформація про медальний залік та рейтинг збірних доступна на офіційному сайті Олімпіади-2024.

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