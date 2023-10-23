Украина против Италии — УЕФА приняло важное решение о матче отбора на Евро-2024

Сборная Украины перед матчем. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА частично удовлетворил апелляцию Украинской ассоциации футбола относительно запрета на количество болельщиков в следующем матче сборной Украины.

Ограничений по количеству зрителей на стадионе в ключевом поединке отбора Евро-2024 не будет, сообщил первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

Читайте также:

УЕФА оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола за поведение болельщиков во время матчей отбора на Евро-2024 с командами Англии (1:1) и Италии (1:2). Наказание заключалось в том, что команда Сергея Реброва должна была провести решающий поединок кампании при ограниченном числе зрителей.

Артем Довбик забил гол. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Команда Реброва ждет болельщиков

Однако УАФ подала апелляцию на это решение УЕФА, и дисциплинарный комитет Союза частично ее удовлетворил. На матч против сборной Италии не предусмотрено никаких дисциплинарных ограничений. Это означает, что болельщики смогут заполнить стадион, на котором пройдет противостояние.

Решающий матч за право выйти в финальную часть Евро-2024 пройдет в немецком городе Леверкузен. Поединок состоится 20 ноября, начало встречи запланировано на 21:45. Сборной Украины необходимо обыграть Италию для того, чтобы пробиться на континентальное первенство.

Напомним, Невилл сухо похвалил Мудрика и назвал главную проблему украинца.

Цыганков может стать рекордным трансфером "Жироны" из-за интереса известного клуба.

"Динамо" оригинально поздравило Ярмоленко с днем рождения.

"Шахтер" расторг контракт со скандальным футболистом.

Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение.