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Україна проти Італії — УЄФА ухвалив важливе рішення про матч відбору на Євро-2024

23 жовтня 2023 15:59
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Україна проти Італії — УЄФА ухвалив важливе рішення про матч відбору на Євро-2024
Збірна України перед матчем Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА частково задовольнив апеляцію Української асоціації футболу щодо заборони кількості вболівальників у наступному матчі збірної України.

Обмежень кількості глядачів на стадіоні в ключовому поєдинку відбору Євро-2024 не буде, повідомив перший віцепрезидент УАФ Вадим Костюченко.

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УЄФА оштрафував Українську асоціацію футболу за поведінку вболівальників під час матчів відбору на Євро-2024 із командами Англії (1:1) та Італії (1:2). Покарання полягало в тому, що команда Сергія Реброва мала провести вирішальний поєдинок кампанії за обмеженої кількості глядачів.

Артем Довбик
Артем Довбик забив гол. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Команда Реброва чекає на вболівальників

Однак УАФ подала апеляцію на це рішення УЄФА і дисциплінарний комітет Союзу частково її задовольнив. На матч проти збірної Італії не передбачено жодних дисциплінарних обмежень. Це означає, що вболівальники матимуть змогу заповнити стадіон, на якому пройде протистояння.

Вирішальний матч за право вийти у фінальну частину Євро-2024 пройде у німецькому місті Леверкузен. Поєдинок відбудеться 20 листопада, початок зустрічі заплановано на 21.45. Збірній України необхідно обіграти Італію, щоб пробитися на континентальну першість.

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