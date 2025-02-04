Украина разгромила Германию 9-0 в отборе на Евро-2026

Украина обыграла Германию. Фото: УАФ

Сборная Украины по футзалу в квалификации на чемпионат Европы-2026 сыграла матч четвертого тура. Соперником сине-желтых стала Германия.

Украина смогла разгромить соперника со счетом 9:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Украина не оставила шансов Германии

В Кишиневе Украина открыла счет на четвертой минуте, когда после передачи Андрея Мельника точно пробил Евгений Жук.

На седьмой минуте Жук снова с паса Мельника удвоил преимущество, а в конце первого тайма отличился автор предыдущих двух ассистов.

После большого перерыва четвертый мяч забил Даниил Абакшин, после чего "сине-желтые" забили еще дважды за две минуты — на 27-й забил Николай Микитюк, а на 28-й дубль оформил Абакшин.

В конце игры Украина забила еще трижды после ударов Артема Фаренюка, и еще дважды после Жука, который сделал покер.

Победа над Германией стала для Украины крупнейшей за последние 14 лет в отборах на чемпионаты Европы, после того, как в 2011-м победили Турцию со счетом 10:2.

Украина - Германия 9:0

Голы: Жук, 4,7,32,38, Мельник, 17, Абакшин, 21, 28, Микитюк, 27, Фаренюк, 31

Украина: Сухов, Абакшин, Зварич, Корсун (К), Семенченко (стартовая пятерка), Савенко, Фаренюк, Первеев, Жук, Мельник, Чернявский, Микитюк, Сирицкий.

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