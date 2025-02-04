Україна розгромила Німеччину 9-0 у відборі на Євро-2026

Україна обіграла Німеччину. Фото: УАФ

Збірна України з футзалу в кваліфікації на чемпіонат Європи-2026 зіграла матч четвертого туру. Суперником синьо-жовтих стала Німеччина.

Україна змогла розгромити суперника з рахунком 9:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Україна не залишила шансів Німеччині

У Кишиневі Україна відкрила рахунок на четвертій хвилині, коли після передачі Андрія Мельника точно пробив Євгеній Жук.

На сьомій хвилині Жук знову з паса Мельника подвоїв перевагу, а наприкінці першого тайму забив відзначився автор попередніх двох асистів.

Після великої перерви четвертий м'яч забив Даніїл Абакшин, після чого "синьо-жовті" забили ще двічі за дві хвилини — на 27-й забив Микола Микитюк, а на 28-й дубль оформив Абакшин.

В кінці гри Україна забила ще тричі після ударів Артема Фаренюка, та ще двічі після Жука, який зробив покер.

Перемога над Німеччиною стала для України найбільшою за останні 14 років у відборах на чемпіонати Європи, після того, як у 2011-му перемогли Туреччину з рахунком 10:2.

Україна — Німеччина 9:0

Голи: Жук, 4,7,32,38, Мельник, 17, Абакшин, 21, 28, Микитюк, 27, Фаренюк, 31

Україна: Сухов, Абакшин, Зварич, Корсун (К), Семенченко (стартова п’ятірка), Савенко, Фаренюк, Первєєв, Жук, Мельник, Чернявський, Микитюк, Сіріцький.

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