Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Український футзаліст визнаний найкращим молодим гравцем світу arrow

Український футзаліст визнаний найкращим молодим гравцем світу

14 січня 2025 20:43
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Український футзаліст Семенченко визнаний найкращим молодим гравцем світу
Український футзаліст Ростислав Семенченко. Фото: instagram.com/rostik_sem
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Збірна України з футзалу восени здобула історичну бронзу на чемпіонаті світу в Узбекистані. Гравці збірної продовжують отримувати заслужені нагороди. 

Футзаліст збірної України Ростислав Семенченко визнаний найкращим молодим гравцем світу у 2024 році за версією авторитетного видання Futsalplanet.com, пише Асоціація футзалу України

Читайте також:

Успіхи Ростислава Семенченка

Гравець збірної України та "Аврори", 21-річний Ростислав Семенченко за підсумками ЧС отримав "Бронзовий м'яч", 

У чемпіонаті України Семенченко минулого сезону ставав найкращим молодим гравцем, а також переможцем у номінації "гравець-відкриття". 

В поточному сезоні Екстра-ліги він вже встиг забити 13 м'ячів.

Нагадаємо, стало відомо, чим зараз займається олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва.

Форвард збірної України Артем Довбик може залишити "Рому".

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх може почати кар'єру блогера.

Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Володимир Бражко може перейти до іншого відомого клубу. 

В УАФ вже знають імена нових головних тренерів збірних України U-15, U-16 та U-17.

спорт нагорода Футзал спортсмени Збірна України з футзалу

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:13 Звільнення із ЗСУ після закінчення контракту — один виняток

22:07 Офіцер прийшов на службу в алкогольному сп'янінні — як покарали

22:02 Синоптики попереджають області про хуртовину та морози завтра

21:59 Білецький висловився щодо військ союзників в Україні

21:47 Гравці Інгульця вимагають, щоб Поворознюк розірвав їх контракти

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

21:42 У Харкові прогримів потужний вибух

21:38 Зеленський прокоментував заяви бійців ПС про переведення в піхоту

21:26 Білецький пояснив, як служать бійці з гепатитом і ВІЛ

21:13 Кварацхелія найближчими днями стане гравцем ПСЖ

21:11 Сибіга повідомив про участь Естонії у відбудові Житомирщини

22:13 Звільнення із ЗСУ після закінчення контракту — один виняток

22:07 Офіцер прийшов на службу в алкогольному сп'янінні — як покарали

22:02 Синоптики попереджають області про хуртовину та морози завтра

21:59 Білецький висловився щодо військ союзників в Україні

21:47 Гравці Інгульця вимагають, щоб Поворознюк розірвав їх контракти

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

21:42 У Харкові прогримів потужний вибух

21:38 Зеленський прокоментував заяви бійців ПС про переведення в піхоту

21:26 Білецький пояснив, як служать бійці з гепатитом і ВІЛ

21:13 Кварацхелія найближчими днями стане гравцем ПСЖ

21:11 Сибіга повідомив про участь Естонії у відбудові Житомирщини

06:40 Нові ціни на алюміній у січні — яка вартість металів в Україні

06:20 Наздоганяємо Європу — порівняння цін на оренду в Україні та ЄС

13 січня 2025

22:37 Мобілізація у 18 — що думають одесити

06:40 У січні високі ціни на мідь — яка вартість кольорових металів

12 січня 2025

06:40 Нові ціни на чормет в Україні — яка вартість брухту у січні

Ексклюзив

06:34 Чорне море стане небезпечним для людей — еколог про викид мазуту

11 січня 2025

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

10 січня 2025
Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

Text

17:50 Термінова операція НАТО біля Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

Text

15:14 ВПО не можуть скористатися єОселею — Андрющенко назвав причину

Text

13:07 Храпчинський назвав вражаючу кількість ударів по РФ за 2024

Text

13:00 Підхід Трампа до війни та атака дронів у РФ — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:25 Демченко назвав, які завдання виконують ворожі ДРГ

Text

12:06 Нардеп прокоментував ймовірне звільнення міністра енергетики

Text

09:47 Військовий назвав кількість бійців, які служать в ЗСУ

Text

08:03 Екскомандир снайперів пояснив, ким замінити мобілізацію юнаків

Text

08:00 Завершальна президентська промова Байдена — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво