Український футзаліст Семенченко визнаний найкращим молодим гравцем світу

Український футзаліст Ростислав Семенченко. Фото: instagram.com/rostik_sem

Збірна України з футзалу восени здобула історичну бронзу на чемпіонаті світу в Узбекистані. Гравці збірної продовжують отримувати заслужені нагороди.

Футзаліст збірної України Ростислав Семенченко визнаний найкращим молодим гравцем світу у 2024 році за версією авторитетного видання Futsalplanet.com, пише Асоціація футзалу України.

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Успіхи Ростислава Семенченка

Гравець збірної України та "Аврори", 21-річний Ростислав Семенченко за підсумками ЧС отримав "Бронзовий м'яч",

У чемпіонаті України Семенченко минулого сезону ставав найкращим молодим гравцем, а також переможцем у номінації "гравець-відкриття".

В поточному сезоні Екстра-ліги він вже встиг забити 13 м'ячів.

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