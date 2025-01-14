Украинский футзалист Семенченко признан лучшим молодым игроком мира

Украинский футзалист Ростислав Семенченко. Фото: instagram.com/rostik_sem

Сборная Украины по футзалу осенью добыла историческую бронзу на чемпионате мира в Узбекистане. Игроки сборной продолжают получать заслуженные награды.

Футзалист сборной Украины Ростислав Семенченко признан лучшим молодым игроком мира в 2024 году по версии авторитетного издания Futsalplanet.com, пишет Ассоциация футзала Украины.

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Успехи Ростислава Семенченко

Игрок сборной Украины и "Авроры", 21-летний Ростислав Семенченко по итогам ЧМ получил "Бронзовый мяч".

В чемпионате Украины Семенченко в прошлом сезоне становился лучшим молодым игроком, а также победителем в номинации "игрок-открытие".

В текущем сезоне Экстра-лиги он уже успел забить 13 мячей.

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