Сборная Украины по хоккею уверенно победила Польшу на ЧМ в Дивизионе 1A

Украина "разбила" Польшу и спустя 18 лет близка к элите
В Румынии прошли матчи четвертого тура чемпионата мира по хоккею в Дивизионе 1A. Сборная Украины на этой стадии принимала Польшу.
Украинцы первыми пропустили, но одержали победу над Польшей со счетом 4:1, сообщил портал Новини.LIVE.
Украина одолела Польшу
Сборные Украины и Польши очень осторожно начали матч. При этом поляки больше прессинговали, а украинцы играли через контратаки.
Во втором периоде первая ошибка, первое двухминутное удаление Игоря Денискина привело к голу поляков. В равных составах Украина ответила заброшенной шайбой Виктора Захарова.
В третьем периоде украинцы сдержали натиск поляков в начале, а затем доминировали. Захаров оформил дубль, точно бросив после передачи Денискина. Вскоре Александр Садовиков увеличил преимущество. Точку поставил Даниил Трахт.
Сборная Украины набрала девять очков и занимает второе место, уступая Великобритании лишь по личным встречам. В последнем туре украинцы будут играть с Японией и победа им гарантирует одно из первых двух мест, которые гарантируют выход в элитный дивизион чемпионата мира-2026. Последний раз Украина играла в элите в 2007 году.
Чемпионат мира по хоккею. Дивизион 1A
Польша — Украина — 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Шайбы:
1:0 Лещарчик (Садлоха, Дзюбински — более), 25:28
1:1 Захаров, 32:23
1:2 Захаров (Денискин, Пангелов-Юлдашев), 43:08
1:3 Садовиков (Коренчук), 50:16
1:4 Трахт (Пересунько), 55:00
Вратари: Мюррей — Дяченко
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