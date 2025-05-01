Сборная Украины по хоккею уверенно победила Польшу на ЧМ в Дивизионе 1A

Матч Польша — Украина. Фото: IIHF

В Румынии прошли матчи четвертого тура чемпионата мира по хоккею в Дивизионе 1A. Сборная Украины на этой стадии принимала Польшу.

Украинцы первыми пропустили, но одержали победу над Польшей со счетом 4:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Сборные Украины и Польши очень осторожно начали матч. При этом поляки больше прессинговали, а украинцы играли через контратаки.

Во втором периоде первая ошибка, первое двухминутное удаление Игоря Денискина привело к голу поляков. В равных составах Украина ответила заброшенной шайбой Виктора Захарова.

В третьем периоде украинцы сдержали натиск поляков в начале, а затем доминировали. Захаров оформил дубль, точно бросив после передачи Денискина. Вскоре Александр Садовиков увеличил преимущество. Точку поставил Даниил Трахт.

Сборная Украины набрала девять очков и занимает второе место, уступая Великобритании лишь по личным встречам. В последнем туре украинцы будут играть с Японией и победа им гарантирует одно из первых двух мест, которые гарантируют выход в элитный дивизион чемпионата мира-2026. Последний раз Украина играла в элите в 2007 году.

Чемпионат мира по хоккею. Дивизион 1A

Польша — Украина — 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Шайбы:

1:0 Лещарчик (Садлоха, Дзюбински — более), 25:28

1:1 Захаров, 32:23

1:2 Захаров (Денискин, Пангелов-Юлдашев), 43:08

1:3 Садовиков (Коренчук), 50:16

1:4 Трахт (Пересунько), 55:00

Вратари: Мюррей — Дяченко

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