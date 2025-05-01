Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Украина "разбила" Польшу и спустя 18 лет близка к элите arrow

Украина "разбила" Польшу и спустя 18 лет близка к элите

1 мая 2025 19:55
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
Сборная Украины по хоккею уверенно победила Польшу на ЧМ в Дивизионе 1A
Матч Польша — Украина. Фото: IIHF
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

В Румынии прошли матчи четвертого тура чемпионата мира по хоккею в Дивизионе 1A. Сборная Украины на этой стадии принимала Польшу.

Украинцы первыми пропустили, но одержали победу над Польшей со счетом 4:1, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Украина одолела Польшу

Сборные Украины и Польши очень осторожно начали матч. При этом поляки больше прессинговали, а украинцы играли через контратаки.

Во втором периоде первая ошибка, первое двухминутное удаление Игоря Денискина привело к голу поляков. В равных составах Украина ответила заброшенной шайбой Виктора Захарова.

В третьем периоде украинцы сдержали натиск поляков в начале, а затем доминировали. Захаров оформил дубль, точно бросив после передачи Денискина. Вскоре Александр Садовиков увеличил преимущество. Точку поставил Даниил Трахт.

Сборная Украины набрала девять очков и занимает второе место, уступая Великобритании лишь по личным встречам. В последнем туре украинцы будут играть с Японией и победа им гарантирует одно из первых двух мест, которые гарантируют выход в элитный дивизион чемпионата мира-2026. Последний раз Украина играла в элите в 2007 году.

Чемпионат мира по хоккею. Дивизион 1A

Польша — Украина — 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Шайбы:

1:0 Лещарчик (Садлоха, Дзюбински — более), 25:28

1:1 Захаров, 32:23

1:2 Захаров (Денискин, Пангелов-Юлдашев), 43:08

1:3 Садовиков (Коренчук), 50:16

1:4 Трахт (Пересунько), 55:00

Вратари: Мюррей — Дяченко

Напомним, штабе Сергея Реброва хотят, чтобы 2024 год был наиболее успешным для сборных всех возрастных групп.

Защитник сборной Украины может перейти в топовый клуб из Лондона.

Главный тренер "Александрия" Руслан Ротань станет свободным агентом, но ему нашли перспективную замену.

Испанская "Барселона" заменит своего форварда Роберта Левандовского.

Польша Хоккей Сборная Украины по хоккею ЧМ-2025 по хоккею Дивизион 1A (хоккей)
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама