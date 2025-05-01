Збірна України з хокею впевнено перемогла Польщу на ЧС у Дивізіоні 1A

Матч Польща — Україна. Фото: IIHF

В Румунії пройшли матчі четвертого туру чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні 1A. Збірна України на цій стадії приймала Польщу.

Українці першими пропустили, але здобули перемогу над Польщею з рахунком 4:1, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Україна здолала Польщу

Збірні України та Польщі дуже обережно почали матч. При цьому поляки більше пресингували, а українці грали через контратаки.

У другому періоді перша помилки, перше двохвилинне вилучення Ігоря Денискіна призвело до гола поляків. В рівних складах Україна відповіла закинутою шайбою Віктора Захарова.

У третьому періоді українці стримали натиск поляків на початку, а потім домінували. Захаров оформив дубль, влучно кинувши після передачі Денискіна. Незабаром Олександр Садовіков збільшив перевагу. Крапку поставив Даниїл Трахт.

Збірна України набрала дев'ять очок і посідає друге місце, поступаючись Великій Британії лише за особистими зустрічами. В останньому турі українці гратимуть з Японією і перемога їм гарантує одне з перших двох місць, які гарантують вихід до елітного дивізіону чемпіонату світу-2026. Востаннє Україна грала в еліті у 2007 році.

Чемпіонат світу з хокею. Дивізіон 1A

Польща — Україна — 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Шайби:

1:0 Лещарчик (Садлоха, Дзюбінськи - більш), 25:28

1:1 Захаров, 32:23

1:2 Захаров (Денискін, Пангелов-Юлдашев), 43:08

1:3 Садовіков (Коренчук), 50:16

1:4 Трахт (Пересунько), 55:00

Воротарі: Мюррей — Дяченко

Нагадаємо, штабі Сергія Реброва хочуть, щоб 2024 рік був найбільш успішним для збірних всіх вікових груп.

Захисник збірної України може перейти у топовий клуб з Лондона.

Головний тренер "Олександрія" Руслан Ротань стане вільним агентом, але йому знайшли перспективну заміну.

Іспанська "Барселона" замінить свого форварда Роберта Левандовського.