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Украина летом сыграет на товарищеском турнире — кто соперники

19 марта 2025 17:01
Максим Коваленко - Редактор
Сборная Украины сыграет на престижном турнире в Канаде — все детали
Игрок сборной Украины Артем Довбик. Фото: instagram.com/uafukraine
Максим Коваленко - Редактор

В Канаде этим летом состоится товарищеский турнир, в котором примут участие четыре сборные. В том числе и Украина.

Национальная сборная Украины по футболу получила приглашение на турнир, который пройдет в канадском Торонто, сообщает официальный аккаунт сборной Канады в Х.

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Матч состоятся с 7 по 10 июня. Уже известны все участники соревнования.

С кем сыграет сборная Украины

В турнире примут участие, кроме Украины, сборные Канады, Новой Зеландии и Кот-д'Ивуара.

Сборная Украины сыграет два поединка: против Канады (7 июня) и против Новой Зеландии (10 июня). С африканской сборной поединок не запланирован.

"Я искренне благодарен за приглашение Канадской футбольной ассоциации. Уверен, что эти предстоящие матчи станут важным спортивным и социальным событием для обеих наших наций. Украинская община Канады всегда поддерживала нашу сборную во всем мире, а теперь настал наш черед посетить их. Канада является сильным партнером Украины, и мы рады принять это приглашение. Кроме матчей, мы также планируем социальные и благотворительные инициативы", — заявил глава УАФ Андрей Шевченко.

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