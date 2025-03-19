Збірна України зіграє на престижному турнірі в Канаді — всі деталі

Гравець збірної України Артем Довбик. Фото: instagram.com/uafukraine

У Канаді цього літа відбудеться товариський турнір, у якому братимуть участь чотири збірні. У тому числі й Україна.

Національна збірна України з футболу отримала запрошення на турнір, який пройде у канадському Торонто, повідомляє офіційний акаунт збірної Канади в Х.

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Матч відбудуться з 7 по 10 червня. Вже відомі всі учасники змагання.

Canada Soccer’s Men’s National Team, Ukraine, Côte d’Ivoire and New Zealand to go head-to-head as part of inaugural Canadian Shield tournament 🍁🛡️#CANMNThttps://t.co/ORfOQsgDXa — CANMNT (@CANMNT_Official) March 19, 2025

З ким зіграє збірна України

У турнірі братимуть участь, окрім України, збірні Канади, Нової Зеландії та Кот-д'Івуару.

Збірна України зіграє два поєдинки: проти Канади (7 червня) та проти Нової Зеландії (10 червня). З африканською збірною поєдинок не запланований.

"Я щиро вдячний за запрошення Канадської футбольної асоціації. Впевнений, що ці майбутні матчі стануть важливою спортивною та соціальною подією для обох наших націй. Українська громада Канади завжди підтримувала нашу збірну в усьому світі, а тепер настала наша черга відвідати їх. Канада є сильним партнером України, і ми раді прийняти це запрошення. Окрім матчів, ми також плануємо соціальні та благодійні ініціативи", — заявив голова УАФ Андрій Шевченко.

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