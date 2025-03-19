Відомий тренер пояснив, що чекає на Мудрика у футболі

Георгій Судаков (праворуч) та Ілля Забарний. Фото: instagram.com/uafukraine/

Збірна України готується до матчу з Бельгією в рамках протистояння в плей-офф Ліги Націй. Склад "синьо-жовтих" не буде оптимальним через відсутність одного з лідерів команди.

Віктор Скрипник пояснив, що чекає на національну команду за відсутності Михайла Мудрика, повідомляє "Український футбол".

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Головний тренер збірної України Сергій Ребров знову зіткнувся з важкою кадровою ситуацією. Вінгер національної команди Михайло Мудрик не зможе вийти на поле, йому загрожує тривала дискваліфікація. Поки не відомо, хто замінить гравця в основному складі національної команди.

Михайло Мудрик та Віктор Циганков. Фото: instagram.com/uafukraine/

Віктор Скрипник порадив молодому півзахиснику не впадати у відчай. Тренер навів приклад Крістіана Еріксена і заявив, що у футбол можна повернутися навіть після тривалої паузи та серйозних проблем. Експерт сподівається, що за відсутності Мудрика Ребров надасть шанс комусь із молодих футболістів збірної України.

Тренер Віктор Скрипник під час матчу. Фото: УНІАН

Повернення Ярмоленка

Приїзд капітана національної команди може стати правильним рішенням тренерського штабу. Скрипник вважає Ярмоленка "душею компанії" і лідером роздягальні. За відсутності Мудрика такі футболісти необхідні збірній України. Молоді гравці почуваються впевненіше, коли в команді є такі досвідчені партнери.

Андрій Ярмоленко на тлі Віктора Циганкова. Фото: instagram.com/uafukraine/

Скрипник нагадав про багатий досвід Ярмоленка, який нещодавно допоміг "Динамо" набрати очки в Лізі Європи. Півзахисник з'явився на полі на заміну й оформив дубль. При цьому Ярмоленко набрав хорошу форму, а бажання грати у нього є завжди.

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