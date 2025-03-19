Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Відомий тренер назвав головних лідерів збірної України arrow

Відомий тренер назвав головних лідерів збірної України

19 березня 2025 15:31
Іван Крутогоров - Редактор
Відомий тренер пояснив, що чекає на Мудрика у футболі
Георгій Судаков (праворуч) та Ілля Забарний. Фото: instagram.com/uafukraine/
Іван Крутогоров - Редактор

Збірна України готується до матчу з Бельгією в рамках протистояння в плей-офф Ліги Націй. Склад "синьо-жовтих" не буде оптимальним через відсутність одного з лідерів команди.

Віктор Скрипник пояснив, що чекає на національну команду за відсутності Михайла Мудрика, повідомляє "Український футбол".

Читайте також:

Головний тренер збірної України Сергій Ребров знову зіткнувся з важкою кадровою ситуацією. Вінгер національної команди Михайло Мудрик не зможе вийти на поле, йому загрожує тривала дискваліфікація. Поки не відомо, хто замінить гравця в основному складі національної команди.

Михаил Мудрик и Виктор Цыганков
Михайло Мудрик та Віктор Циганков. Фото: instagram.com/uafukraine/

Віктор Скрипник порадив молодому півзахиснику не впадати у відчай. Тренер навів приклад Крістіана Еріксена і заявив, що у футбол можна повернутися навіть після тривалої паузи та серйозних проблем. Експерт сподівається, що за відсутності Мудрика Ребров надасть шанс комусь із молодих футболістів збірної України.

Виктор Скрипник
Тренер Віктор Скрипник під час матчу. Фото: УНІАН

Повернення Ярмоленка

Приїзд капітана національної команди може стати правильним рішенням тренерського штабу. Скрипник вважає Ярмоленка "душею компанії" і лідером роздягальні. За відсутності Мудрика такі футболісти необхідні збірній України. Молоді гравці почуваються впевненіше, коли в команді є такі досвідчені партнери.

Андрей Ярмоленко
Андрій Ярмоленко на тлі Віктора Циганкова. Фото: instagram.com/uafukraine/

Скрипник нагадав про багатий досвід Ярмоленка, який нещодавно допоміг "Динамо" набрати очки в Лізі Європи. Півзахисник з'явився на полі на заміну й оформив дубль. При цьому Ярмоленко набрав хорошу форму, а бажання грати у нього є завжди.

Збірна України проведе перший матч із Бельгією 20 березня.

Нагадаємо, у Кріштіану Роналду з'явився ще один варіант для продовження кар'єри, він пов'язаний із поверненням до Європи.

"Ліверпуль" не пошкодує грошей на трансфер молодого гравця, який може стати зіркою світового футболу.

У "Динамо" може з'явитися новий український тренер, якщо Олександр Шовковський піде з команди.

Руслан Ротань готується до серйозного рішення, яке не сподобається керівництву "Олександрії".

футбол Збірна України з футболу Михайло Мудрик Ліга Націй Андрій Ярмоленко Віктор Скрипник
Реклама
Реклама
Реклама