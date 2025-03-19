Известный тренер объяснил, что ждет Мудрика в футболе

Георгий Судаков (справа) и Илья Забарный. Фото: instagram.com/uafukraine/

Сборная Украины готовится к матчу с Бельгией в рамках противостояния в плей-офф Лиги Наций. Состав "сине-желтых" не будет оптимальным из-за отсутствия одного из лидеров команды.

Виктор Скрипник объяснил, что ждет национальную команду в отсутствии Михаила Мудрика, сообщает "Украинский футбол".

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Михаил Мудрик и Виктор Цыганков. Фото: instagram.com/uafukraine/

Виктор Скрипник посоветовал молодому полузащитнику не отчаиваться. Тренер привел пример Кристиана Эриксена и заявил, что в футбол можно вернуться даже после длительной паузы и серьезных проблем. Эксперт надеется, что в отсутствии Мудрика Ребров предоставит шанс кому-то из молодых футболистов сборной Украины.

Тренер Виктор Скрипник во время матча. Фото: УНИАН

Возвращение Ярмоленко

Приезд капитана национальной команды может стать правильным решением тренерского штаба. Скрипник считает Ярмоленко "душой компании" и лидером раздевалки. В отсутствие Мудрика такие футболисты необходимы сборной Украины. Молодые игроки чувствуют себя более уверенно, когда в команде есть такие опытные партнеры.

Андрей Ярмоленко на фоне Виктора Цыганкова. Фото: instagram.com/uafukraine/

Скрипник напомнил о богатом опыте Ярмоленко, которые недавно помог "Динамо" набрать очки в Лиге Европы. Полузащитник появился на поле на замену и оформил дубль. При этом Ярмоленко набрал хорошую форму, а желание играть у него есть всегда.

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