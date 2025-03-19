Известный тренер объяснил, что ждет Мудрика в футболе

Известный тренер назвал главных лидеров сборной Украины
Сборная Украины готовится к матчу с Бельгией в рамках противостояния в плей-офф Лиги Наций. Состав "сине-желтых" не будет оптимальным из-за отсутствия одного из лидеров команды.
Виктор Скрипник объяснил, что ждет национальную команду в отсутствии Михаила Мудрика, сообщает "Украинский футбол".
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров снова столкнулся с тяжелой кадровой ситуацией. Вингер национальной команды Михаил Мудрик не сможет выйти на поле, ему грозит длительная дисквалификация. Пока не известно, кто заменит игрока в основном составе национальной команды.
Виктор Скрипник посоветовал молодому полузащитнику не отчаиваться. Тренер привел пример Кристиана Эриксена и заявил, что в футбол можно вернуться даже после длительной паузы и серьезных проблем. Эксперт надеется, что в отсутствии Мудрика Ребров предоставит шанс кому-то из молодых футболистов сборной Украины.
Возвращение Ярмоленко
Приезд капитана национальной команды может стать правильным решением тренерского штаба. Скрипник считает Ярмоленко "душой компании" и лидером раздевалки. В отсутствие Мудрика такие футболисты необходимы сборной Украины. Молодые игроки чувствуют себя более уверенно, когда в команде есть такие опытные партнеры.
Скрипник напомнил о богатом опыте Ярмоленко, которые недавно помог "Динамо" набрать очки в Лиге Европы. Полузащитник появился на поле на замену и оформил дубль. При этом Ярмоленко набрал хорошую форму, а желание играть у него есть всегда.
Сборная Украины проведет первый матч с Бельгией 20 марта.
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