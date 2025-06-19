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Главная Спорт Украина впервые стала чемпионом Европы в фехтовании

Украина впервые стала чемпионом Европы в фехтовании

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Дата публикации 19 июня 2025 21:27
Украинские шпажистки впервые в истории выиграли золото ЧЕ по фехтованию
Сборная Украины по фехтованию на шпаге. Фото: facebook.com/fencing.ukraine
Ключові моменти Триумф сборной Украины

В Генуе проходит чемпионат Европы по фехтованию. Вторую золотую медаль Украине принесли шпажисты.

Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах впервые выиграла золотую медаль чемпионата Европы, передает портал Новини.LIVE.

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Триумф сборной Украины

Женская команда по фехтованию в составе Елены Кривицкой, Анны Максименко, Инны Бровко и Влады Харьковой, выиграла первую медаль в истории Украины.

В 1/8 финала украинки разгромили Финляндию (45:24). В четвертьфинале против Венгрии сине-желтые вырвали победу в один укол — 44:43.

В полуфинале украинки одолели фаворитов турнира, олимпийских чемпионок Парижа-2024, сборную Италии со счетом 45:27. В финале против Швейцарии украинки захватили инициативу с первых минут и уверенно победили — 45:34.

Ранее на чемпионате Европы золотую медаль в индивидуальной шпаге выиграл Роман Свичкарь, а серебро у саблистки Алины Комашчук.

Напомним, "Динамо" после выигранного чемпионства хочет выгодно продать Николая Шапаренко.

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медали Фехтование шпага сборная Украины по фехтованию Чемпионат Европы
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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