Украинские шпажистки впервые в истории выиграли золото ЧЕ по фехтованию

Сборная Украины по фехтованию на шпаге. Фото: facebook.com/fencing.ukraine

В Генуе проходит чемпионат Европы по фехтованию. Вторую золотую медаль Украине принесли шпажисты.

Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах впервые выиграла золотую медаль чемпионата Европы, передает портал Новини.LIVE.

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Женская команда по фехтованию в составе Елены Кривицкой, Анны Максименко, Инны Бровко и Влады Харьковой, выиграла первую медаль в истории Украины.

В 1/8 финала украинки разгромили Финляндию (45:24). В четвертьфинале против Венгрии сине-желтые вырвали победу в один укол — 44:43.

В полуфинале украинки одолели фаворитов турнира, олимпийских чемпионок Парижа-2024, сборную Италии со счетом 45:27. В финале против Швейцарии украинки захватили инициативу с первых минут и уверенно победили — 45:34.

Ранее на чемпионате Европы золотую медаль в индивидуальной шпаге выиграл Роман Свичкарь, а серебро у саблистки Алины Комашчук.

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