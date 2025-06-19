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Україна вперше стала чемпіоном Європи у фехтуванні

Ua en ru
Дата публікації: 19 червня 2025 21:27
Українські шпажистки вперше в історії виграли золото ЧЄ з фехтування
Збірна України з фехтування на шпазі. Фото: facebook.com/fencing.ukraine
Ключові моменти Тріумф збірної України

В Генуї проходить чемпіонат Європи з фехтування. Другу золоту медаль Україні принесли шпажисти.

Жіноча збірна України з фехтування на шпагах вперше виграла золоту медаль чемпіонату Європи, передає портал Новини.LIVE.

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Тріумф збірної України

Жіноча команда з фехтування у складі Олени Кривицької, Анни Максименко, Інни Бровко та Влади Харькової, виграла першу медаль в історії України.

В 1/8 фіналу українки розгромили Фінляндію (45:24). У чвертьфіналі проти Угорщини синьо-жовті вирвали перемогу в один укол — 44:43.

У півфіналі українки здолали фаворитів турніру, олімпійських чемпіонок Парижа-2024, збірну Італії, рахунком 45:27. У фіналі проти Швейцарії українки захопили ініціативу з перших хвилин і впевнено перемогли — 45:34.

Раніше на чемпіонаті Європи золоту медаль в індивідуальній шпазі виграв Роман Свічкарь, а срібло у шаблістки Аліни Комашчук.

Нагадаємо, "Динамо" після виграного чемпіонства хоче вигідно продати Миколу Шапаренко.

Російський коментатор перестав любити українців, хоч раніше підтримував Україну.

В боях проти росіян загинув відомий спортсмен Віталій Римарук.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх показала, що допомагає з мотивацією.

медалі Фехтування шпага збірна України з фехтування Чемпіонат Європи
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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