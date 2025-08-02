Украинки впервые в истории сыграют в финале Евро по пляжному волейболу

Марина Гладун и Татьяна Лазаренко. Фото: cev.eu

На чемпионате Европы по пляжному волейболу в немецком Дюссельдорфе прошли полуфиналы у женщин. На этом этапе выступил украинский дуэт Марины Гладун и Татьяны Лазаренко.

Украинки победили и достигли исторического результата для страны, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Украина впервые в финале

Дуэт Гладун и Лазаренко одолели испанок Даниэлу Альварес и Таню Морено со счетом 2:1 (15:21, 21:16, 15:11).

Матч начался неудачно для Гладун и Лазаренко: первый сет остался за испанками — 21:15. Однако украинки собрались и во второй партии перехватили инициативу, выиграв 21:16 благодаря слаженной игре и мощным атакам.

Решающий тай-брейк стал настоящим триллером, где Гладун и Лазаренко выиграли сет со счетом 15:11. Эта победа гарантировала Украине первую в истории медаль женского Евро по пляжному волейболу.

Финал Евро-2025 состоится 3 августа. Соперницами украинок станут француженки Клеменс Виейра и Алин Шамеро, которые в другом полуфинале победили немок Свеню Мюллер и Синью Тилльманн.

Напомним, болельщиков в Саудовской Аравии очаровал харизматичный Георгий Бущан.

Леннокс Льюис рассказал, почему Даниэль Дюбуа не поднялся в пятом раунде боя с Усиком.

Сборную Бразилии по футболу могут не впустить в США на ЧМ-2026.

Экс-боец UFC планирует получить гражданство России.