Українки вперше в історії зіграють у фіналі Євро з пляжного волейболу

Марина Гладун та Тетяна Лазаренко. Фото: cev.eu

На чемпіонаті Європи з пляжного волейболу в німецькому Дюссельдорфі пройшли півфінали у жінок. На цьому етапі виступив український дует Марини Гладун і Тетяни Лазаренко.

Українки перемогли та досягли історичного результату для країни, повідомив портал Новини.LIVE.

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Дует Гладун та Лазаренко здолали іспанок Даніелу Альварес та Таню Морено з рахунком 2:1 (15:21, 21:16, 15:11).

Матч розпочався невдало для Гладун і Лазаренко: перший сет залишився за іспанками — 21:15. Проте українки зібралися і в другій партії перехопили ініціативу, вигравши 21:16 завдяки злагодженій грі та потужним атакам.

Вирішальний тай-брейк став справжнім трилером, де Гладун і Лазаренко виграли сет з рахунком 15:11. Ця перемога гарантувала Україні першу в історії медаль жіночого Євро з пляжного волейболу.

Фінал Євро-2025 відбудеться 3 серпня. Суперницями українок стануть француженки Клеменс Вієйра та Алін Шамеро, які в іншому півфіналі перемогли німкень Свеню Мюллер і Сінью Тілльманн.

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