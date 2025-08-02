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Головна Спорт Україна вперше в історії вийшла у фінал чемпіонату Європи

Україна вперше в історії вийшла у фінал чемпіонату Європи

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 21:43
Українки вперше в історії зіграють у фіналі Євро з пляжного волейболу
Марина Гладун та Тетяна Лазаренко. Фото: cev.eu

На чемпіонаті Європи з пляжного волейболу в німецькому Дюссельдорфі пройшли півфінали у жінок. На цьому етапі виступив український дует Марини Гладун і Тетяни Лазаренко.

Українки перемогли та досягли історичного результату для країни, повідомив портал Новини.LIVE.

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Україна вперше в фіналі

Дует Гладун та Лазаренко здолали іспанок Даніелу Альварес та Таню Морено з рахунком 2:1 (15:21, 21:16, 15:11).

Матч розпочався невдало для Гладун і Лазаренко: перший сет залишився за іспанками — 21:15. Проте українки зібралися і в другій партії перехопили ініціативу, вигравши 21:16 завдяки злагодженій грі та потужним атакам.

Вирішальний тай-брейк став справжнім трилером, де Гладун і Лазаренко виграли сет з рахунком 15:11. Ця перемога гарантувала Україні першу в історії медаль жіночого Євро з пляжного волейболу.

Фінал Євро-2025 відбудеться 3 серпня. Суперницями українок стануть француженки Клеменс Вієйра та Алін Шамеро, які в іншому півфіналі перемогли німкень Свеню Мюллер і Сінью Тілльманн.

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волейбол збірна України з волейболу Марина Гладун Тетяна Лазаренко пляжний волейбол
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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