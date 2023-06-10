Украина завоевала 12 медалей на престижном турнире по вольной борьбе в Италии

Украинская сборная по вольной борьбе на турнире Маттео Пелликоне. Фото: Ukrainian Wrestling Association

Украинская сборная по вольной борьбе завершила свое выступление на международном турнире Маттео Пелликоне в Италии. На этом турнире украинские спортсмены завоевали 12 медалей и получили первое место в командном зачете.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

По итогам выступления сборная Украины на турнире Маттео Пелликоне получила следующие награды:

шесть золотых медалей;

четыре серебряных медали;

две бронзовые медали.

Победители на турнире по вольной борьбе в Италии. Фото: Ukrainian Wrestling Association

Кто из спортсменов получил награды

Золотые медали в своих весовых категориях получили Андрей Яценко (57 кг), Игорь Никифорук (70 кг), Никита Моргун (74 кг, U-20), Денис Сагалюк (92 кг), Мурази Мчедлидзе (97 кг), Юрий Идзинский (125) кг).

Серебро завоевали Камиль Керимов (61 кг), Иван Кусяк (70 кг), Денис Павлов (79 кг) и Давид Мчедлидзе (97 кг).

Бронза в активе у Ярослава Гурского (65 кг) и Вадима Куриленко (74 кг).

Напомним, наш портал проведет онлайн финала Лиги чемпионов — будет доступна текстовая трансляция матча "Интера" и "Ман Сити".

Финал Лиги чемпионов. Анонс матча сильного "Ман Сити" против нестабильного "Интера".

Букмекеры удивили выбором фаворита перед финалом Лиги чемпионов-2023.

Симоне Индзаги рассказал, как "Интер" сыграет в финале Лиги чемпионов.

Представляем вашему вниманию ориентировочные составы на финал Лиги чемпионов "Манчестер Сити" — "Интер".