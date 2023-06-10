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Украина завоевала 12 медалей на престижном турнире по вольной борьбе в Италии

10 июня 2023 21:46
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Надежда Клочко
Редактор
Украина завоевала 12 медалей на престижном турнире по вольной борьбе в Италии
Украинская сборная по вольной борьбе на турнире Маттео Пелликоне. Фото: Ukrainian Wrestling Association
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Украинская сборная по вольной борьбе завершила свое выступление на международном турнире Маттео Пелликоне в Италии. На этом турнире украинские спортсмены завоевали 12 медалей и получили первое место в командном зачете.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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По итогам выступления сборная Украины на турнире Маттео Пелликоне получила следующие награды:

  • шесть золотых медалей;
  • четыре серебряных медали;
  • две бронзовые медали.

 

Победители на турнире по вольной борьбе в Италии. Фото: Ukrainian Wrestling Association
Победители на турнире по вольной борьбе в Италии. Фото: Ukrainian Wrestling Association

Кто из спортсменов получил награды

Золотые медали в своих весовых категориях получили Андрей Яценко (57 кг), Игорь Никифорук (70 кг), Никита Моргун (74 кг, U-20), Денис Сагалюк (92 кг), Мурази Мчедлидзе (97 кг), Юрий Идзинский (125) кг).

Серебро завоевали Камиль Керимов (61 кг), Иван Кусяк (70 кг), Денис Павлов (79 кг) и Давид Мчедлидзе (97 кг).

Бронза в активе у Ярослава Гурского (65 кг) и Вадима Куриленко (74 кг).

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