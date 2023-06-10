Украина завоевала 12 медалей на престижном турнире по вольной борьбе в Италии
Украинская сборная по вольной борьбе завершила свое выступление на международном турнире Маттео Пелликоне в Италии. На этом турнире украинские спортсмены завоевали 12 медалей и получили первое место в командном зачете.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
По итогам выступления сборная Украины на турнире Маттео Пелликоне получила следующие награды:
- шесть золотых медалей;
- четыре серебряных медали;
- две бронзовые медали.
Кто из спортсменов получил награды
Золотые медали в своих весовых категориях получили Андрей Яценко (57 кг), Игорь Никифорук (70 кг), Никита Моргун (74 кг, U-20), Денис Сагалюк (92 кг), Мурази Мчедлидзе (97 кг), Юрий Идзинский (125) кг).
Серебро завоевали Камиль Керимов (61 кг), Иван Кусяк (70 кг), Денис Павлов (79 кг) и Давид Мчедлидзе (97 кг).
Бронза в активе у Ярослава Гурского (65 кг) и Вадима Куриленко (74 кг).
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