Україна здобула 12 медалей на престижному турнірі з вільної боротьби в Італії

Українська збірна з вільної боротьби на турнірі Маттео Пелліконе. Фото: Ukrainian Wrestling Association

Українська збірна з вільної боротьби завершила свій виступ на міжнародному турнірі Маттео Пелліконе в Італії. На цьому турнірі українські спортсмени здобули 12 медалей та отримали перше місце у командному заліку

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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За підсумками виступу збірна України на турнірі Маттео Пелліконе здобула такі нагороди:

шість золотих медалей;

чотири срібні медалі;

дві бронзові медалі.

Переможці на турнірі з вільної боротьби в Італії. Фото: Ukrainian Wrestling Association

Хто зі спортсменів здобув нагороди

Золоті медалі у своїх вагових категоріях отримали Андрій Яценко (57 кг), Ігор Никифорук (70 кг), Микита Моргун (74 кг, U-20), Денис Сагалюк (92 кг), Муразі Мчедлідзе (97 кг), Юрій Ідзінський (125 кг).

Срібло здобули Каміль Керімов (61 кг), Іван Кусяк (70 кг), Денис Павлов (79 кг) та Давід Мчедлідзе (97 кг).

Бронзу в активі у Ярослава Гурського (65 кг) та Вадима Куриленка (74 кг).

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