Наталья Кобзарь получила золотую медаль в беге на 400 метров

Наталья Кобзарь во время соревнований на Паралимпиаде-2024. Фото: Reuters

Украинская бегунья Наталья Кобзарь получила "золото" французской Паралимпиады-2024 в беге на 400 метров в классе Т37 (Спортсмены с умеренным нарушением движения и координации с одной стороны тела). Наталья смогла добыть в борьбе очередную личную награду в последнем легкоатлетическом финале соревнований дня.

Об этом сообщает Суспільне Спорт.

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Для Натальи Кобзарь это уже вторая Паралимпиада, второе "серебро и первое паралимпийские "золото". Первую медаль она завоевала в Токио в 2021 году на дистанции 400 метров.

В общей сложности, за свою карьеру Наталья завоевала пять медалей мирового первенства. Она чемпионка мира по бегу на 400 метров (2019) и 200 метров (2017).

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