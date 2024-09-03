Наталія Кобзар отримала золоту медаль у бігу на 400 метрів

Наталія Кобзар під час змагань на Паралімпіаді-2024. Фото: Reuters

Українська бігунка Наталія Кобзар здобула "золото" французької Паралімпіади-2024 у бігу на 400 метрів у класі Т37 (Спортсмени з помірним порушенням руху та координації з одного боку тіла). Наталія змогла вибороти чергову особисту нагороду в останньому легкоатлетичному фіналі змагань дня.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

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Для Наталії Кобзар це вже друга Паралімпіада, друге "срібло і перше паралімпійське "золото". Першу медаль вона завоювала у Токіо у 2021 році на дистанції 400 метрів.

В цілому, за свою кар'єру Наталія здобула п'ять медалей світової першості. Вона чемпіонка світу з бігу на 400 метрів (2019) та 200 метрів (2017).

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