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Україна здобула чергове "золото" на Паралімпіаді у Франції — хто приніс медаль до скарбнички

3 вересня 2024 23:31
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Наталія Кобзар отримала золоту медаль у бігу на 400 метрів
Наталія Кобзар під час змагань на Паралімпіаді-2024. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Українська бігунка Наталія Кобзар здобула "золото" французької Паралімпіади-2024 у бігу на 400 метрів у класі Т37 (Спортсмени з помірним порушенням руху та координації з одного боку тіла). Наталія змогла вибороти чергову особисту нагороду в останньому легкоатлетичному фіналі змагань дня. 

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

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Для Наталії Кобзар це вже друга Паралімпіада, друге "срібло і перше паралімпійське "золото". Першу медаль вона завоювала у Токіо у 2021 році на дистанції 400 метрів.

В цілому, за свою кар'єру Наталія здобула п'ять медалей світової першості. Вона чемпіонка світу з бігу на 400 метрів (2019) та 200 метрів (2017). 

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Франція спорт Паралімпійські ігри медалі Змагання біг спортсмени

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