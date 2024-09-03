Наталія Кобзар отримала золоту медаль у бігу на 400 метрів

Україна здобула чергове "золото" на Паралімпіаді у Франції — хто приніс медаль до скарбнички
Українська бігунка Наталія Кобзар здобула "золото" французької Паралімпіади-2024 у бігу на 400 метрів у класі Т37 (Спортсмени з помірним порушенням руху та координації з одного боку тіла). Наталія змогла вибороти чергову особисту нагороду в останньому легкоатлетичному фіналі змагань дня.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Скільки нагород у Наталії Кобзар
Для Наталії Кобзар це вже друга Паралімпіада, друге "срібло і перше паралімпійське "золото". Першу медаль вона завоювала у Токіо у 2021 році на дистанції 400 метрів.
В цілому, за свою кар'єру Наталія здобула п'ять медалей світової першості. Вона чемпіонка світу з бігу на 400 метрів (2019) та 200 метрів (2017).
Нагадаємо, "Шахтар" замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться.
Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не "Арсенал".
"Жирона" висунула вимоги до Циганкова — що має зробити гравець.
"Динамо" дізналося суперників у Лізі Європи — "Рома" з Довбиком та інші команди.
Шапаренко піде з "Динамо" до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець.
Читайте Новини.LIVE!