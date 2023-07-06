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Украина снова претендует на проведение ЧМ-2030

6 июля 2023 16:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Украина снова претендует на проведение ЧМ-2030
Главный трофей Кубка Мира по футболу. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Определились две главные заявки на место проведение мужского чемпионата мира по футболу в 2030 году. В одну из этих заявок попала Украина.

Победитель будет определен на Конгрессе ФИФА в 2024 году, сообщает Instant Foot

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Изначально Украина была частью совместной заявки Испании и Португалии. Однако через несколько месяцев ее место заняла другая страна — Марокко. В ФИФА посчитали, что проводить Кубок Мира в Украине слишком опасно. 

молодежная сборная Украины
Молодежная сборная Украины по футболу. Фото: пресс-служба УАФ

Обновленные заявки на проведение ЧМ-2030 

Стало известно, что Украина все же будет претендовать на проведение матчей Мундиаля. Марокко тоже останется в европейской заявке, как и Португалия с Испанией. Эти четыре страны являются фаворитом на проведение турнира. 

В другой заявке оказались Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили. Не так давно от претензий на проведение Кубка Мира отказались Саудовская Аравия, Египет и Греция, составлявшие третью заявку. 

Выбор стран, которые примут чемпионат мира по футболу 2030 года, состоится на 74-м Конгрессе ФИФА в 2024 году.

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