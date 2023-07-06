Украина снова претендует на проведение ЧМ-2030

Главный трофей Кубка Мира по футболу. Скриншот YouTube

Определились две главные заявки на место проведение мужского чемпионата мира по футболу в 2030 году. В одну из этих заявок попала Украина.

Победитель будет определен на Конгрессе ФИФА в 2024 году, сообщает Instant Foot.

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Изначально Украина была частью совместной заявки Испании и Португалии. Однако через несколько месяцев ее место заняла другая страна — Марокко. В ФИФА посчитали, что проводить Кубок Мира в Украине слишком опасно.

Молодежная сборная Украины по футболу. Фото: пресс-служба УАФ

Обновленные заявки на проведение ЧМ-2030

Стало известно, что Украина все же будет претендовать на проведение матчей Мундиаля. Марокко тоже останется в европейской заявке, как и Португалия с Испанией. Эти четыре страны являются фаворитом на проведение турнира.

В другой заявке оказались Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили. Не так давно от претензий на проведение Кубка Мира отказались Саудовская Аравия, Египет и Греция, составлявшие третью заявку.

Выбор стран, которые примут чемпионат мира по футболу 2030 года, состоится на 74-м Конгрессе ФИФА в 2024 году.

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