Украинец Ковтун получил две медали на Кубке мира по спортивной гимнастике

Илья квалифицировался в финалы на 5 приборах. Фото: facebook/Илья Ковтун

В первый день финалов на Кубке мира по спортивной гимнастике в египетском Каире украинец Илья Ковтун завоевал две медали. Интересно, что в один из финалов он квалифицировался с 8 результатом.

Ученик Ирины Надюк квалифицировался в финалы на пяти из шести приборов, передает НОК Украины.

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Вторую награду 19-летний спортсмен из Черкасс получил в финале на лошади, уступив лишь вице-чемпиону Олимпиады-2020 Ли Чих-каю из Тайваня (15.033) и армянину Гагику Хачикяну (14.733) и разделив третью строчку при пьедестале с бронзовым призером чемпионата мира Арутюном Мердиняном, с которым они набрали одинаковую сумму 14.566.

В воскресенье его ждет выступление на параллельных брусьях, перекладине и в опорном прыжке, где компанию ему составит еще один представитель Украины Назар Чепурный.

Призер чемпионата мира

Отметим, что Илья Ковтун – бронзовый призер чемпионата мира и Европы в многоборье. Призер юниорского чемпионата мира, шестикратный чемпион Европы среди юниоров, призер чемпионата Европы среди юниоров, многократный чемпион и призер Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

В прошлом году стал чемпионом на этапе Кубка мира на параллельных брусьях и выиграв серебряную медаль в упражнениях на коне.

На этапе Кубка мира в Египте вышел в финал соревнований на параллельных брусьях, одержав третью победу подряд на этом снаряде. В Баку Ковтун снова выиграл золотую медаль на параллельных брусьях, став победителем общего зачета Кубка мира.

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