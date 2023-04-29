Українець Ковтун здобув дві медалі на Кубку світу зі спортивної гімнастики

Ілля кваліфікувався у фінали на 5 приладах. Фото: facebook/Ілля Ковтун

У перший день фіналів на Кубку світу зі спортивної гімнастики в єгипетському Каїрі українець Ілля Ковтун виборов дві медалі. Цікаво, що до одного з фіналів він кваліфікувався з 8 результатом.

Учень Ірини Надюк кваліфікувався у фінали на п’яти з шести приладів, передає НОК України.

Читайте також:

Новоспечений чемпіон Європи святкував перемогу у вільних вправах, де ніхто не зміг перевершити його програму з коефіцієнтом складності 6,2 та загальною оцінкою 14.433.

Другу нагороду 19-річний спортсмен з Черкас здобув у фіналі на коні, поступившись лише віцечемпіону Олімпіади-2020 Лі Чіх-каю з Тайваню (15.033) та вірмену Гагіку Хачікяну (14.733) і розділивши третю сходинку п'єдесталу з іншим представником Вірменії бронзовим призером чемпіонату світу Арутюном Мердіняном, з яким вони набрали однакову суму 14.566.

У неділю на нього чекає виступ на паралельних брусах, поперечині та в опорному стрибку, де компанію йому складе ще один представник України Назар Чепурний.

Призер чемпіонату світу

Відзначимо, що Ілля Ковтун — бронзовий призер чемпіонату світу та Європи в багатоборстві. Призер юніорського чемпіонату світу, шестиразовий чемпіон Європи серед юніорів, призер чемпіонату Європи серед юніорів, багаторазовий чемпіон та призер Європейського юнацького олімпійського фестивалю.

Торік став чемпіоном на етапі Кубка світу на паралельних брусах та вигравши срібну медаль у вправах на коні.

На етапі Кубка світу в Єгипті вийшов у фінал змагань на паралельних брусах, здобувши третю перемогу поспіль на цьому снаряді. У Баку Ковтун знову виграв золоту медаль на паралельних брусах, ставши переможцем загального заліку Кубка світу.

Нагадаємо, український футболіст Віктор Коваленко вийшов у основі "Спеції", провів на полі 58 хвилин та отримав найвищий бал у команді.

Український боксер Олександр Усик вийде на ринг проти Дюбуа: відома дата та місце проведення бою.

Тим часом Усик знову приїхав на фронт та підтримав бійців ЗСУ. Спортсмен взяв участь в обстрілі окупантів.

Головний тренер "Челсі" Френк Лемпард розповів про майбутнє Михайла Мудрика у лондонському клубі.

Влітку "Челсі" намагатиметься купити шість футболістів на чолі з Гаррі Кейном та Віктором Осімхеном.