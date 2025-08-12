Видео
Украинец Никитин выиграл медаль на престижном турнире в Венгрии

Украинец Никитин выиграл медаль на престижном турнире в Венгрии

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 21:15
Никитин завоевал бронзу на этапе Континентального тура в Будапеште
Дмитрий Никитин. Фото: instagram.com/nikitin_2.28

В Будапеште проходит этап Континентального тура по легкой атлетике. В прыжках в высоту от Украины выступил Дмитрий Никитин.

Украинец после своих прыжков поднялся на подиум, сообщило "Суспільне".

Дмитрий Никитин
Дмитрий Никитин. Фото: instagram.com/nikitin_2.28

Никитин занял призовое место

Украинский легкоатлет выиграл бронзовую медаль после того, как стал третьим на чемпионате Украины.

Соревнования начались с планки 2,05 м, которую преодолели лишь трое атлетов: Ян Штефела, швед Мелвин Ликке Хольм и немец Тобиас Потье. Никитин стартовал с 2,10 м, взяв ее с первой попытки, а 2,14 м — со второй, затем он еще и перепрыгнул 2.18 м. На высоте 2,24 м украинец вышел на второе место.

Однако, Никитин из трех проб не взял 2.27 м и пропустил вперед японца Наото Хашегаву — 2,27 м. Вторым стал Шелби Макьюэн из США — 2,24 м.

Напомним, на этапе Бриллиантовой лиги запланированы выступления трех украинских прыгуний в высоту.

Венгрия Легкая атлетика Сборная Украины по легкой атлетике Дмитрий Никитин Золотой тур (легкая атлетика)
Андрей Дорошенко
Автор:
Андрей Дорошенко
