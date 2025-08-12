Никитин завоевал бронзу на этапе Континентального тура в Будапеште

Дмитрий Никитин. Фото: instagram.com/nikitin_2.28

В Будапеште проходит этап Континентального тура по легкой атлетике. В прыжках в высоту от Украины выступил Дмитрий Никитин.

Украинец после своих прыжков поднялся на подиум, сообщило "Суспільне".

Никитин занял призовое место

Украинский легкоатлет выиграл бронзовую медаль после того, как стал третьим на чемпионате Украины.

Соревнования начались с планки 2,05 м, которую преодолели лишь трое атлетов: Ян Штефела, швед Мелвин Ликке Хольм и немец Тобиас Потье. Никитин стартовал с 2,10 м, взяв ее с первой попытки, а 2,14 м — со второй, затем он еще и перепрыгнул 2.18 м. На высоте 2,24 м украинец вышел на второе место.

Однако, Никитин из трех проб не взял 2.27 м и пропустил вперед японца Наото Хашегаву — 2,27 м. Вторым стал Шелби Макьюэн из США — 2,24 м.

