Українець Нікітін виграв медаль на престижному турнірі в Угорщині

Українець Нікітін виграв медаль на престижному турнірі в Угорщині

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 21:15
Нікітін виборов бронзу на етапі Континентального туру в Будапешті
Дмитро Нікітін. Фото: instagram.com/nikitin_2.28

У Будапешті проходить етап Континентального туру з легкої атлетики. У стрибках у висоту від України виступив Дмитро Нікітін.

Українець після своїх стрибків піднявся на подіум, повідомило "Суспільне".

Читайте також:
Дмитрий Никитин
Дмитро Нікітін. Фото: instagram.com/nikitin_2.28

Нікітін зайняв призове місце

Український легкоатлет виграв бронзову медаль після того, як став третім на чемпіонаті України.

Змагання розпочалися з планки 2,05 м, яку подолали лише троє атлетів: Ян Штефела, швед Мелвін Лікке Гольм і німець Тобіас Потьє. Нікітін стартував із 2,10 м, взявши її з першої спроби, а 2,14 м — із другої, потім він ще й перестрибнув 2.18 м. На висоті 2,24 м українець вийшов на друге місце.

Однак, Нікітін з трьох проб не взяв 2.27 м та пропустив уперед японця Наото Хашегаву — 2,27 м. Другим став Шелбі Мак’юен із США — 2,24 м.

Нагадаємо, на етапі Діамантової ліги заплановані виступи трьох українських стрибунок у висоту.

Боксер Олександр Усик наразі перебуває на роздоріжжі — йому погрожують відібрати титул.

Британський суперважковаговик Мозес Ітаума не може битися проти Усика — так вважає Рой Джонс-молодший.

Київський "Локомотив" влаштував скандал, оскільки "Шахтар" переманив їх тренера.

