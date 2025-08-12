Нікітін виборов бронзу на етапі Континентального туру в Будапешті

Українець Нікітін виграв медаль на престижному турнірі в Угорщині
У Будапешті проходить етап Континентального туру з легкої атлетики. У стрибках у висоту від України виступив Дмитро Нікітін.
Українець після своїх стрибків піднявся на подіум, повідомило "Суспільне".
Нікітін зайняв призове місце
Український легкоатлет виграв бронзову медаль після того, як став третім на чемпіонаті України.
Змагання розпочалися з планки 2,05 м, яку подолали лише троє атлетів: Ян Штефела, швед Мелвін Лікке Гольм і німець Тобіас Потьє. Нікітін стартував із 2,10 м, взявши її з першої спроби, а 2,14 м — із другої, потім він ще й перестрибнув 2.18 м. На висоті 2,24 м українець вийшов на друге місце.
Однак, Нікітін з трьох проб не взяв 2.27 м та пропустив уперед японця Наото Хашегаву — 2,27 м. Другим став Шелбі Мак’юен із США — 2,24 м.
Нагадаємо, на етапі Діамантової ліги заплановані виступи трьох українських стрибунок у висоту.
Боксер Олександр Усик наразі перебуває на роздоріжжі — йому погрожують відібрати титул.
Британський суперважковаговик Мозес Ітаума не може битися проти Усика — так вважає Рой Джонс-молодший.
Київський "Локомотив" влаштував скандал, оскільки "Шахтар" переманив їх тренера.
Читайте Новини.LIVE!