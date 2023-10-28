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Украинец победил россиянина на Чемпионате мира по карате в борьбе за бронзу

28 октября 2023 15:55
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Украинец победил россиянина на Чемпионате мира по карате в борьбе за бронзу
Валерий Чеботарь и его тренеры. Фото: Facebook/Валерий Чеботарь
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинский спортсмен Валерий Чеботарь получил первую медаль на скандальном Чемпионате мира по каратэ в Будапеште, еще одну медаль добавил Андрей Заплитный. Напомним, ранее Анжелику Терлюгу лишили дебютного финала на уровне мировых первенств из-за неисправного табло.

Валерий Чеботарь взял бронзу в борьбе с россиянином под нейтральным флагом, передает Новини.LIVE.

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В категории до 84 кг Чеботарь на старте соревнований одолел соперника из Алжира Фалеха Мидуна (6:1), после чего победил американца Денниса Ново (1:0). В третьем круге квалификационного турнира Валерий оказался сильнее немца Янна Гаубольда (4:3), но затем уступил египтянину Юссефу Бадаве (1:6). Впрочем, благодаря тому, что Бадави пробился в финал, Валерий получил шанс сразиться за бронзовую медаль из-за утешительных боев.

После победы над австралийцем Йонатаном Фрейндом (3:2) украинец вышел в бронзовый финал, где со счетом 1:0 одолел "нейтрального" россиянина Эдуарда Гаспаряна. Эта "бронза" ЧМ-2023 — вторая медаль для Чеботаря на уровне мировых первенств. В 2018 году он получил "серебро" на ЧМ в Мадриде.

Дебютная медаль Заплитного

Позже еще одну бронзу взял Андрей Заплитный в категории до 75 кг. Соперником Заплитного в схватке за третье место стал бронзовый призер предыдущего ЧМ Томас Скотт из США. Каратисты набрали равное количество баллов по итогам поединка (5:5), однако Заплитный получил преимущество "первого безальтернативного балла" и одержал победу. Это первая медаль для чемпиона Европы Андрея Заплитного на уровне чемпионатов мира.

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