Українець переміг росіянина на Чемпіонаті світу з карате у боротьбі за бронзу

Валерій Чоботар та його тренери. Фото: Facebook/Валерій Чоботар

Український спортсмен Валерій Чоботар здобув першу медаль на скандальному Чемпіонаті світу з карате в Будапешті, ще одну медаль додав Андрій Заплітний. Нагадаємо, раніше Анжеліку Терлюгу позбавили дебютного фіналу на рівні світових першостей через несправне табло.

Валерій Чоботар взяв бронзу в боротьбі з росіянином під нейтральним прапором, передає Новини.LIVE.

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У категорії до 84 кг Чоботар на старті змагань здолав суперника з Алжиру Фалеха Мідуна (6:1), після чого переміг американця Денніса Ново (1:0). У третьому колі кваліфікаційного турніру Валерій виявився сильнішим за німця Янна Гаубольда (4:3), але потім поступився єгиптянину Юссефу Бадаві (1:6). Утім, завдяки тому, що Бадаві пробився до фіналу, Валерій отримав шанс поборотися за бронзову медаль через втішні бої.

Після перемоги над австралійцем Йонатаном Фройндом (3:2) українець вийшов до бронзового фіналу, де з рахунком 1:0 здолав "нейтрального" росіянина Едуарда Гаспаряна. Ця "бронза" ЧС-2023 — друга медаль для Чоботаря на рівні світових першостей. У 2018 році він здобув "срібло" на ЧС у Мадриді.

Дебютна медаль Заплітного

Пізніше ще одну бронзу взяв Андрій Заплітний у категорії до 75 кг. Суперником Заплітного у сутичці за третє місце став бронзовий призер попереднього ЧС Томас Скотт із США. Каратисти набрали рівну кількість балів за підсумками поєдинку (5:5), однак Заплітний отримав перевагу "першого безальтернативного бала" та здобув перемогу. Це перша медаль для чемпіона Європи Андрія Заплітного на рівні чемпіонатів світу.

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