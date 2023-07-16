Украинец Постол досрочно проиграл бой в США
Бывший чемпион мира по боксу в суперлегком весе Виктор Постол провел очередной бой в Лас-Вегасе, США. Соперником украинца стал молодой и перспективный доминиканец Элвис Родригес.
Постол уступил техническим нокаутом в седьмом раунде, сообщил портал Новини.LIVE.
39-летний украинец после этого боя имеет в своем активе 31 победу, из которых 12 нокаутов, 5 поражений. Элвис выигрывал за карьеру 15 боев, 14 нокаутами и имеет в пассиве один проигранный бой и ничью.
@elvisTDK stumbles Postel в 5-й степени.— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) Июль 16, 2023
2011/05/20 _ _ _
Обзор боя
Постол неплохо начал поединок, он держал соперника на дальней дистанции и много пробивал джебом. Родригес откровенно не знал, как противостоять этому.
Перед вторым раундом тренер Родригеса Фредди Роуч, длительно тренировавший Постола, внес необходимые коррективы относительно противодействия джебу украинца. Новая тактика Элвиса возымела действие, и поэтому он начал на контратаках разбивать Виктора.
В третьем раунде Виктор снова работал активнее соперника. Он должен был выигрывать эту 3-минутку, но пропустил двойку, которая его потрясла и заставила спешно отступать.
Четвертый раунд запомнился тем, что в нем снова выглядел лучше украинец, который, пользуясь джебом, перебивал оппонента.
Пятый раунд стал предвестником конца для украинца. Именно в этой 3-минутке Виктор снова пропустил удар, после которого вынужден был отступать.
В шестом раунде доминиканец уверенно перебивал Постола, а в конце заставил украинца встать на колено после правого бокового — нокдаун. Виктор сразу не поднимался, а подождал отсчета рефери. А когда был готов продолжать сражение, то прозвучал гонг.
DOWN GOES POSTOL @elvisTDK скалы Потолок с правильным правом в 6-й. #RodriguezPostol | #MartinHarutyunyan pic.twitter.com/tWwF9TTWct— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) Июль 16, 2023
В седьмом раунде Родригес набросился на украинца с сильными ударами, после чего Виктор начал отступать. Постола потрясли, и рефери не стал ждать второго нокдауна, а остановил бой.
@elvisTDK проходите в 7th, получение TKO битва над Виктором Постелом в кругу #RodriguezPostol | #MartinHarutyunyan pic.twitter.com/jXwve2GgVD— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) Июль 16, 2023
Итог: победа Родригеса техническим нокаутом в седьмом раунде.
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