Украинец Постол досрочно проиграл бой в США

В шестом раунде Постол опустился на колено. Фото: twitter.com/ShowtimeBoxing

Бывший чемпион мира по боксу в суперлегком весе Виктор Постол провел очередной бой в Лас-Вегасе, США. Соперником украинца стал молодой и перспективный доминиканец Элвис Родригес.

Постол уступил техническим нокаутом в седьмом раунде, сообщил портал Новини.LIVE.

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39-летний украинец после этого боя имеет в своем активе 31 победу, из которых 12 нокаутов, 5 поражений. Элвис выигрывал за карьеру 15 боев, 14 нокаутами и имеет в пассиве один проигранный бой и ничью.

Обзор боя

Постол неплохо начал поединок, он держал соперника на дальней дистанции и много пробивал джебом. Родригес откровенно не знал, как противостоять этому.

Перед вторым раундом тренер Родригеса Фредди Роуч, длительно тренировавший Постола, внес необходимые коррективы относительно противодействия джебу украинца. Новая тактика Элвиса возымела действие, и поэтому он начал на контратаках разбивать Виктора.

Постол встретил Родригеса джебом. Фото: twitter.com/ShowtimeBoxing

В третьем раунде Виктор снова работал активнее соперника. Он должен был выигрывать эту 3-минутку, но пропустил двойку, которая его потрясла и заставила спешно отступать.

Четвертый раунд запомнился тем, что в нем снова выглядел лучше украинец, который, пользуясь джебом, перебивал оппонента.

Постол пропустил мощное попадание. Фото: twitter.com/ShowtimeBoxing

Пятый раунд стал предвестником конца для украинца. Именно в этой 3-минутке Виктор снова пропустил удар, после которого вынужден был отступать.

В шестом раунде доминиканец уверенно перебивал Постола, а в конце заставил украинца встать на колено после правого бокового — нокдаун. Виктор сразу не поднимался, а подождал отсчета рефери. А когда был готов продолжать сражение, то прозвучал гонг.

В седьмом раунде Родригес набросился на украинца с сильными ударами, после чего Виктор начал отступать. Постола потрясли, и рефери не стал ждать второго нокдауна, а остановил бой.

Итог: победа Родригеса техническим нокаутом в седьмом раунде.

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