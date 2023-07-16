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Українець Постол достроково програв бій в США

16 липня 2023 08:30
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Агабекян Карен
редактор
Українець Постол достроково програв бій в США
У шостому раунді Постол опустився на коліно. Фото: twitter.com/ShowtimeBoxing
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишній чемпіон світу з боксу в суперлегкій вазі Віктор Постол провів черговий бій в Лас-Вегасі, США. Суперником українця став молодий та перспективний домініканець Елвіс Родрігес.

Постол поступився технічним нокаутом в сьомому раунді, повідомив портал Новини.LIVE.

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39-річний українець після цього бою має у своєму активі 31 перемогу, з яких 12 нокаутів, 5 поразок. Елвіс вигравав за кар’єру 15 боїв, 14 нокаутами, та має в пасиві один програний бій та нічию.

 

 

Огляд бою

Постол непогана почав поєдинок, він тримав суперника на дальній дистанції та багато пробивав джебом. Родрігес відверто не знав як протистояти цьому.

Перед другим раундом тренер Родрігеса Фреді Роуч, який тривалий час тренував Постола, вніс необхідні корективи стосовно протидії джебу українця. Нова тактика Елвіса подіяла й тому він почав на контратаках розбивати Віктора.

Постол зустрів Родрігеса джебом. Фото: twitter.com/ShowtimeBoxing

У третьому раунді Віктор знову працював активніше за суперника. Він мав вигравати цю 3-хвилинку, але пропустив "двійку", яка його потрясла та змусила спішно відступати.

Четвертий раунд запам’ятався тим, що у ньому знову мав кращий вигляд українець, який користуючись джебом перебивав опонента.

Постол пропустив потужне влучання. Фото: twitter.com/ShowtimeBoxing

П’ятий раунд став передвісником кінця для українця. Саме в цій 3-хвилинці Віктор знову пропустив удар, після якого був вимушений відступати.

У шостому раунду домініканець впевнено перебивав Постола, а у кінці змусив українця стати на коліно після правого бічного — нокдаун. Віктор відразу не підіймався, а зачекав відрахунку рефері. А коли був готовий продовжувати бій, то прозвучав гонг.

 

 

В сьомому раунді Родрігес накинувся на українця з потужними ударами, після чого Віктор почав відступати. Здалося, що Постола потрясли й рефері не став чекати другого нокдауну, а зупинив бій.

Результат: перемога Родрігеса технічним нокаутом в сьомому раунді.

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